Von Carina Teckentrup

»Wir wollten gewinnen, auch wenn uns Wechseloptionen gefehlt haben und einige Spieler krankheitsbedingt nicht an den letzten Trainings teilnehmen konnten«, sagt VfB-Spielerin Anke Bollmann. Gesagt, getan. Der VfB stellt sich auf den VC ein: »Sie bauen ihr Spiel um eine Hauptangreiferin auf und zeichnen sich durch eine gute Abwehrleistung aus. In der Hinrunde haben sie uns geschlagen.« Der VfB startet im ersten Satz mit einer veränderten Aufstellung: Diagonal-Angreiferin Pia Gonschorek wird auf der Außenposition eingesetzt.

Schwierigkeiten zu Beginn: VfB bekommt die Annahme nicht in den Griff

Gleich zu Beginn zeigen sich jedoch deutliche Unsicherheiten und der VfB bekommt seine Annahme lange nicht in den Griff. Die Aufschläge sind nicht druckvoll genug, um den VC in Schwierigkeiten zu bringen – so steht es nach kurzer Zeit 11:20 für Altenbeken/Schwaney. Nach einer Auszeit durch VfB-Trainerin Heidi Silex dann die erstaunliche Wende: nach nur drei gelungenen Aufschlägen von Lea Brock – davon zwei direkte Punkte durch Netzroller – »spielten wir endlich unser Spiel«, so sagt Bollmann.

Nach der Wende siegt der VfB im ersten und zweiten Satz

Brocks Aufschläge lassen den Rückstand auf drei Punkte schwinden. Druckvolle Aufschläge, eine konzentrierte Abwehrleistung, Angriffe aller sechs Feldspieler und eine laute Bank bringen den VfB zur 24:23-Führung. Mit dem zweiten Satzball entscheiden die VfB-Damen den Satz mit 26:24 für sich. Den zweiten Satz beginnen sie wie sie den ersten beendet haben: durch hohe Konzentration, druckvolle Aufschläge, variable Angriffe und gute Abwehr baut der VfB eine 10:2-Führung auf – bis die Annahme erneut einbricht (17:16). Es entwickelt sich ein ausgeglichenes Spiel. Am Ende sammeln sich die Holterinnen wieder und spielen ihre Stärken aus: Sie gewinnen den Satz mit 25:22.

Gegner kommt nach umkämpften 30 Minuten zurück

Im dritten Satz starten beide Teams stabil. Der VC kann seine Hauptangreiferin immer wieder gut in Szene setzen und baut sich einen Zwei-Punkte-Vorsprung auf (7:9). Nach dem Ausgleich zum 13:13 schwächelt die Annahme und Abwehr beim VfB, sodass Altenbeken/Schwaney punkten kann (20:23) und sich den Satz nach umkämpften 30 Minuten mit 23:25 holt. Lena Stolle wird im vierten Satz für Laura Schulz eingewechselt. Die Holterinnen können mit druckvollen Aufschlägen sogleich sechs Punkte Vorsprung erspielen. Die druckvollen Aufschläge hindern Altenbeken/Schwaney daran, den nötigen Gegendruck aufzubauen: der VfB baut seine Führung weiter aus – 18:11. Allerdings lässt die Konzentration nach und der VfB bekommt die VC-Hauptangreiferin nicht in den Griff. Zudem münden die Angriffe nicht mehr in direkten Punkten (19:15). Silex sorgt mit einer Auszeit für die alte Stärke.

" „Wir haben unser Ziel erreicht und Altenbeken/Schwaney in einem umkämpften Spiel mit Höhen und Tiefen geschlagen.“ Anke Bollmann "

Der VfB entscheidet den letzten Satz mit 25:18 für sich und hat damit drei Punkte in der Tasche. »Wir haben unser Ziel erreicht und Altenbeken/Schwaney in einem umkämpften Spiel mit Höhen und Tiefen geschlagen«, freut sich Bollmann. »Unsere Aufschläge waren druckvoll und hinterließen beim Gegner immer wieder Probleme im Spielaufbau. Am Ende war es der Teamgeist, die Auszeiten von Heidi, das Mitdenken und Motivieren aller, das uns bei Unkonzentriertheiten wieder auf die richtige Spur gebracht hat.«

VfB Schloß Holte: Sandra Bauer, Anke Bollmann, Lea Brock, Pia Gonschorek, Lilli Grewe, Deborah Hanke, Laura Schulz, Lena Stolle, Linda Sudhölter, Denise Uthe.