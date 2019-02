Dozgin Bulut gewinnt mit dem VfB Schloß Holte den Start in die Bezirksliga-Restrunde gegen den TBV Lemgo mit 5:1. Stefan Elfers ersetzt ihn in der 68. Minute. Das Bild zeigt Bulut im letzten Testspiel gegen den FC Kaunitz. Foto: Patrick Pollmeier

Von Carina Teckentrup

Kurios: Zwei der insgesamt fünf VfB-Treffer werden dem Gastgeber zugeschrieben. »Da hat jemand Kevin Schubert die Tore nicht gegönnt«, nimmt Studtrucker die Lemgoer Eigentore mit Humor. »In beiden Situationen spielen wir quer vor das Tor, Kevin müsste nur noch in das leere Tor einschieben. Aber scheinbar grätscht dann jemand anderes hin«, sagt der VfB-Trainer.

Kevin Schubert trifft zum 1:0 (9.) für den VfB, es folgen zwei Eigentore

Zuvor bringt Schubert die Gäste nach Vorarbeit von Kevin Kröger und Maximilian Ulrich, der zwei TBV-Spieler aussteigen lässt, mit dem Tor zum 1:0 (9.) in Führung. Das hätte aber noch früher klappen können: Zuvor hat Ulrich die Chance nach Vorlage von Kevin Klippenstein. Der Schiedsrichter entscheidet aber auf Abseits. Das 2:0 (10.) geht auf die Kappe des Lemgoers Karwan Derwisch, der von Klippenstein bedient wird. Derwischs Mannschaftskamerad Mehmet Türkan legt zum 3:0 (39.) für den VfB nach. Can-Luca Kavals Querpass kommt vor das Tor des Gastgebers.

" „Nach der Pause waren wir nicht mehr so griffig und sind fahrlässig geworden.“ Stefan Studtrucker "

Vor der Pause nutzt Schubert eine weitere Gelegenheit. Bedient durch VfB-Kapitän Kröger, der seinen ersten Pass in die Spitze befördert, schiebt der Stürmer eiskalt zum 4:0 (42.) ein. In der zweiten Hälfte agiert der VfB nicht mit der gleichen Aggressivität wie im ersten Durchgang und lässt zunächst zahlreiche Chancen liegen. »Da waren wir nicht mehr so griffig und sind fahrlässig geworden. So haben wir dem Gegner ein bis zwei Chancen zukommen lassen. Wir haben die Schnittstelle nicht gut zubekommen«, sagt der VfB-Trainer.

Kevin Kröger gelingt ein Chip zum 5:1 (85.)

TBV-Spieler Oliver Hett riecht den Braten, lässt sich nicht aus der Ruhe bringen und schiebt zum 4:1 (67.) ein. Kröger stellt kurz vor Schluss den alten Abstand wieder her. In Bedrängnis erkennt der 26-Jährige nach seinem Ballgewinn, dass der Lemgoer Torhüter zu weit vorne steht und chippt den Ball über Heiko Langer zum 5:1 (85.).

Weiter geht’s am Sonntag gegen Schlusslicht Jerxen-Orbke

»In der ersten Halbzeit haben wir schnell nach vorne gespielt, in der zweiten Hälfte hat Lemgo sich mehr gewehrt und ist risikoreicher nach vorne gegangen«, sagt Studtrucker. »Der Sieg war auch in der Höhe absolut verdient. Ich hätte mir nur mehr Galligkeit im zweiten Durchgang gewünscht. Das Ziel war, kein Tor zuzulassen. Beides haben wir nicht geschafft, aber Hauptsache ist, dass wir drei Punkte mitgenommen haben«, bilanziert der 52-Jährige. Sein Team empfängt am kommenden Sonntag Ligaschlusslicht SVE Jerxen-Orbke.

VfB Schloß Holte: Feim Statovci – Can-Luca Kaval, Benjamin Nagel, Berekat Oduncu, Marco Weigmann – Kevin Kröger (C), Faruk Oduncu – Maximilian Ulrich (83. Zurkani Ajredini), Dozgin Bulut (68. Stefan Elfers), Kevin Klippenstein (75. Dennis Keller) – Kevin Schubert.