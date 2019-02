Von Carina Teckentrup

Kapitän Kevin Kröger trifft zum 1:0 (5.)

Der VfB geht früh in Führung. Nach einer Ecke bekommt VfB-Kapitän Kevin Kröger den zweiten Ball und schießt das 1:0 (5.) an der Oerlinghauser Straße. Er hat etwa 20 Minuten später seinen zweiten Treffer schon auf dem Fuß, als er von einem SV-Spieler im Strafraum gelegt wird. Den Elfmeter verwandelt Maximilian Ulrich. »Ein wichtiges Tor«, findet Studtrucker. Den Gästen ist so der Zahn gezogen, sich in das Spiel herein zu kämpfen. Für das 3:0 (43.) vor der Pause sorgt VfB-Stürmer Kevin Schubert nach einem »explosionsartigen Auftritt« von Dozgin Bulut, der den in der Schnittstelle zwischen den beiden SV-Innenverteidigern stehenden Schubert bedient. »So sollte es sein. Jerxen-Orbke stand sehr weit auseinander und wir haben kurz das Tempo im zentralen Bereich angezogen.«

" „Ich freue mich, dass wir bei Standards so erfolgreich waren und vier Tore aus der Position des Sechsers erzielt haben.“ Stefan Studtrucker "

Nach der Pause netzt Kröger nach einer Ecke zum 4:0 (54.) per Kopf ein. Das gelingt ihm kurz darauf auch bei Ulrichs Freistoß. »Der war punktgenau geschossen«, lobt Studtrucker. »Ich freue mich, dass wir bei Standards so erfolgreich waren und vier Tore aus der Position des Sechsers erzielt haben«, sagt der 52-Jährige. Freuen darf sich auch VfB-Winterzugang Berekat Oduncu. Der 23-Jährige erhöht kurz vor Schluss auf 6:0 (87.) und schießt damit sein erstes Saisontor für den VfB. Er ist zur Stelle, nachdem Sebastian Penner und Marco Weigmann den Ball in den Rücken der SV-Abwehr bringen. »Das war schön herausgespielt«, sagt der VfB-Trainer.

Kein Risiko beim angeschlagenen Oduncu – höheren Sieg verpasst

Studtrucker wechselt Oduncu kurz zuvor für Kröger ein, der mit körperlichen Problemen kämpft. »Berekat war angeschlagen, da wollte ich nicht viel riskieren und habe ihn erstmal draußen zu lassen«, so Studtrucker. Die erste Heimpartie des Jahres hätte auch durchaus noch höher ausfallen können. »Wir waren nicht immer so zwingend. Irgendwann ist es aber nicht mehr so einfach, in den passenden Situationen immer Vollgas zu geben«, sagt der VfB-Trainer. Dass das Tempo »hier und da« fehlte, ist Studtruckers einziger Kritikpunkt. »Positiv ist, dass wir nicht schluderig geworden sind und die Bälle gut verteidigt haben. Wir wollen den Sieg nicht zu klein reden. Wir haben drei Punkte geholt und mit 6:0 zu gewinnen, ist auch eine gute Hausnummer in der Liga. Es ging immer nur in eine Richtung und das Ergebnis ist nicht zu schön.«

An der Spitze alles beim Alten: auch GTV und Lüke-Elf gewinnen

Da auch die vom VfB verfolgten Mannschaften des Gütersloher TV und der Spielvereinigung Steinhagen (unter Neutrainer Mario Lüke) ihre Spiele gewinnen, bleibt an der Spitze alles beim Alten.

VfB Schloß Holte: Feim Statovci – Marco Weigmann, Faruk Oduncu, Benjamin Nagel, Robin Hofmann – Kevin Kröger (C, 80. Berekat Oduncu) – Dennis Keller (66. Stefan Elfers), Dozgin Bulut – Kevin Klippenstein (74. Sebastian Penner), Kevin Schubert, Maximilian Ulrich.