Dabei ging die Partie gar nicht so wirklich gut los, wie Coach Michael Bohnemeier zu berichten wusste: »Wir hatten in den ersten zehn Minuten einige technische Fehler, die der Gegner aber nicht zu nutzen wusste.« So führten die Gäste früh 5:2 (10.), jedoch stand der Vorsprung auf wackeligen Beinen. Emsdetten drehte die Partie zum 9:7 (20.), so dass die Gäste reagieren mussten: »Wir haben mit einer 3-2-1 Deckung angefangen, hatten aber speziell mit den Übergängen Probleme. Nach der Umstellung auf die 6-0-Variante kamen wir besser klar.« Bis zur Pause konnte Steinhagen so wieder die Führung erringen.

Der Knackpunkt der Partie kam dann direkt nach dem Seitenwechsel. In den ersten dreieinhalb Minuten zogen die Gäste auf 20:14 weg. Die Deckung stand in der Phase nun sicher und ermöglichte immer wieder Gegenstoßtore. Zwar durfte Emsdetten bis zum 20:25 (44.) hoffen, aber ein erneuter 5:0-Lauf der Spvg. stellte die Weichen endgültig auf Sieg. »Man muss aber das Ergebnis etwas relativieren. Emsdetten hatte Personalprobleme und hat sich am Ende auch hängen lassen. Aber wir waren jetzt auch einfach mal dran«, freute sich Bohnemeier. Neben Torwart Hannes Köhne und Leo Janzen (Bohnmeier: »Für ihn freute es mich besonders«) verdiente sich auch Colin Peperkorn aus der Reserve ein Sonderlob des Trainers.

Steinhagen: Köhne (1.-60.), Strakeljahn (n.e.); Y. Peperkorn (1), Strothmann (4), Lünstroth (6), Vogel (5), Janzen (7), C. Peperkorn (3), Wagner (3), Lindemann, Ansorge (3).