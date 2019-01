Fußball-Bezirksliga: Spvg. Steinhagen verliert einen Leistungsträger

Steinhagen (WB/star). Mit Fußball-Bezirksligist Spvg. Steinhagen kämpft Tim Herden um den Aufstieg. In der kommenden Saison wird der Offensivspieler, 11 Tore in 17 Einsätzen, auf jeden Fall (mindestens) Landesliga spielen. Der Rangvierte VfL Holsen hat die Verpflichtung des 20-Jährigen im Sommer bekannt gegeben.

»Wir freuen uns über einen jungen Spieler mit viel Talent und dem passenden Charakter«, sagt Trainer Sergej Bartel. Herden, der in der zweiten Saison in Steinhagen spielt, hatte weitere Angebote (z.B. SV Spexard) vorliegen. Für die Spvg. ist sein Abgang ein herber Verlust. Derzeit laufen die Gespräche mit den aktuellen Spielern, erst danach wollen sich die Verantwortlichen um Neuzugänge kümmern. Weitere Absagen gibt es laut des Sportlichen Leiters Evran Cinar noch nicht. Steinhagens zur Zeit verletzter Torwart Philipp Schremmer hat bereits »verlängert.«