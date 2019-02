Zwei herbe Niederlagen an einem Wochenende: Steinhagens Mika Retzlaff. Foto: Gunnar Feicht

Steinhagen (WB/guf/hosh). Die Handballer der Spvg. Steinhagen haben am Wochenende zwei herbe Auswärtsschlappen kassiert: Die erste Garnitur steckt jetzt ganz tief im Verbandsliga-Abstiegskampf, die Zweite ist in der Landesliga kaum noch zu retten.

Verbandsliga: ASV Senden - Spvg. Steinhagen 33:26 (17:11). Nach dieser Pleite beim bisherigen Tabellenschlusslicht ist die Spvg. nur noch einen Punkt vom letzten Tabellenplatz entfernt. Selbst ein 4:1-Start gab kein Selbstvertrauen, nach dem 8:10 (20.) ging es mit technischen Fehlern, Ballverlusten und untauglichen Wurfversuchen zum 11:17 schon bis zur Pause radikal bergab. Eine Umstellung auf 4-2-Deckung brachte das 13:17, aber fortan wurden die Ballgewinne viel zu hektisch verspielt, sodass Senden weitere Gegenstöße laufen konnte und beim 23:14 (44.) am Steinhagener Debakel arbeitete. Mit einer 3-3-Deckung nach dem 18:27 verkürzte die Spvg. auf 25:29 (54.). Aber das 25:30 (56.) in Überzahl besiegelte den K.o. »Es ist nicht mangelnde Einstellung, aber wir bringen unser Leistungsvermögen einfach nicht auf die Platte. Wir waren 50 Minuten in diesem wichtigen Spiel nicht gut – das ist sehr ernüchternd«, sagte Michael Bohnemeier im Namen des Spvg.-Traingergespanns.

Spvg. I: Köhne (1. HZ), Brüggemeyer (2. HZ); Y. Peperkorn (1), Strothmann (4), Lünstroth (3), Vogel (5), Retzlaff, F. Wagner (1), Janzen, K. Kasper (3), C. Peperkorn, J. Wagner (3), Lindemann (2/1), Ansorge (4).

Landesliga: Vorwärts Gronau - Spvg. Steinhagen II 36:17 (18:11). Nach dem mehr als dürftigen Auftritt hatte Trainer Uwe Walter Wut im Bauch: »Drei Stunden setze ich mich hinters Bulli-Lenkrad, um mir dann so etwas anzuschauen – und durfte dann wieder drei Stunden durch den Schnee zurückfahren. Ich habe mich immer vor die Jungs gestellt, weil wir ein sehr junge Team haben. Aber jetzt bin ich maßlos enttäuscht.« Bis zum 8:8 (12.) war Spvg. II voll da. Doch dann brachen die Gäste auseinander. »Was wir da gespielt haben, war ohne Sinn und Verstand, ein wildes Geballere«, so Walter, der 25 Gegentore per Konter zählte.

Spvg. II: Bochenek; Haselbach (1), Strothmann (2), Lehmann (2), Retzlaff (5), C. Peperkorn (1), Wanning (1), Weist, M. Blankert (1), F. Wagner (4), Tonsen.