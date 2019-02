»Von dem neuen Sportlichen Leiter Evran Cinar habe ich die Rückendeckung vermisst«, begründet Tobias Brockschnieder seinen Entschluss. Er weist auf kritische Nachfragen Cinars hin.

»Evrans Aufgabe als Sportlicher Leiter ist es, auf Missstände aufmerksam zu machen und den Finger in die Wunde zu legen«, sagt dazu der kommissarische Fußball-Obmann und Vereinsvorsitzende Andreas Wessels. Coach Brockschnieder zweifelt zudem an, dass der Großteil der Mannschaft gegen ihn gewesen ist.

Ein solches Veto ist am Freitag Abend von Seiten der Spieler an die Verantwortlichen herangetragen worden. Fakt ist, dass sich die Ereignisse am Cronsbach in den vergangenen Tagen überschlagen haben. Noch am Mittwoch Abend hatten sich Vereinsführung und Trainerteam darauf geeinigt, in Mannschaftskapitän Sebastian Herrmann und Benni Schoebel zwei in Steinhagen etablierte Spieler und Brockschnieder-Kritiker für den Rest der Saison zu suspendieren.

Das sollte den beiden Spielern eigentlich am Samstag mitgeteilt werden. Herrmann hatte etwa zuvor im WESTFALEN-BLATT angekündigt, den Verein wegen Differenzen mit dem Trainer nach der Saison zu verlassen.