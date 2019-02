Von Stephan Arend

Erst im Dezember hatten die Verantwortlichen der Spvg. Steinhagen den Vertrag mit Brockschnieder im Hinblick auf die nächste Saison verlängert. Ein deutliches Bekenntnis für den jungen Trainer – und das, obwohl einige Spieler dessen Arbeit kritisch sahen. Nun muss eine Woche vor dem Meisterschaftsauftakt schnell eine neue Lösung gefunden werden.

»Von dem neuen Sportlichen Leiter Evran Cinar habe ich die Rückendeckung vermisst«, begründet Tobias Brockschnieder seinen Entschluss. Er weist auf kritische Nachfragen Cinars hin, der im Januar das Amt von Brockschnieder-Fürsprecher Carsten Lochmüller übernommen hat. Dazu merkt der kommissarische Fußball-Obmann und Vereinsvorsitzende Andreas Wessels an: »Evrans Aufgabe als Sportlicher Leiter ist es, auf Missstände aufmerksam zu machen und den Finger in die Wunde zu legen.«

Brockschnieder zweifelt an, dass der Großteil des Teams gegen ihn gewesen ist. Ein solches Veto ist am Freitag Abend nach dem Training von Seiten der Spieler an die Verantwortlichen herangetragen worden. Bei der Besprechung in der Kabine vor der Übungseinheit soll aber nicht der gesamte Kader dabei gewesen sein. So berichtet Brockschnieder davon, dass zeitgleich einige Spieler pünktlich zum Trainingsbeginn auf dem Platz gestanden hätten.

»Die Dissens zwischen vielen Spielern und Trainer ist so groß, dass wir die Sorge hatten, nächsten Sonntag beim Meisterschaftsauftakt keine schlagkräftige Mannschaft zu haben«, sagt Wessels. Er räumt ein, die Stimmung im gesamten Team unterschätzt zu haben: »Den Vorwurf muss auch ich mir gefallen lassen. Da geht es nicht um einzelne unzufriedene Spieler, das sind mehr als zehn.« Wessels hatte im Dezember die Vertragsverlängerung mit Brockschnieder unterstützt.

Fakt ist, dass sich die Ereignisse am Cronsbach zuletzt überschlagen haben. Noch am Mittwoch Abend hatten sich Vereinsführung und Trainerteam darauf verständigt, in Mannschaftskapitän Sebastian Herrmann und Benni Schoebel zwei in Steinhagen etablierte Spieler und Brockschnieder-Kritiker zu suspendieren. Das sollte den beiden Spielern eigentlich am Samstag mitgeteilt werden. Doch dann kam alles ganz anders.

Herrmann hatte zuvor angekündigt, den Verein wegen Differenzen mit dem Trainer nach der Saison zu verlassen. Laut Brockschnieder hätte es für die geplante Suspendierung aber auch andere Gründe gegeben. Der Torjäger indes bleibt trotz des Trainer-Rücktritts bei seinem Entschluss und wechselt zum TuS Quelle.

Nun geht es darum, schnell einen neuen Coach zu finden. Dieser muss auch einen Riss innerhalb des Teams verhindern. Einige Spieler haben in puncto Einsatzzeiten unter dem neuen Coach einen Sprung nach vorne gemacht, andere sind nicht zuletzt wegen Brockschnieder nach Steinhagen gewechselt. Jannik Wohlgemuth etwa hat am Samstag in Clarholz verkündet, nicht mehr für diese Mannschaft spielen zu wollen. Er hat es weniger freundlich formuliert.