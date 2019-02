Von Jens Horstmann

Steinhagen/Halle (WB). In Zeiten von Smartphone und Whatsapp stehen beste Freunde nahezu pausenlos in Kontakt. Doch vor dem mit Spannung erwarteten Landesliga-Topspiel zwischen Klassenprimus TuS Brockhagen und Verfolger TG Hörste am heutigen Abend herrscht zwischen Lennart Philipp und Dennis Freilich erst mal Funkstille.

Heute, 20 Uhr, in der Brockhagener Halle sind sie Kontrahenten. Dabei kennen sich beide Handballer schon viele Jahre. Seit der C-Jugend spielten sie gemeinsam bei der Spvg. Steinhagen, durchliefen zusammen die Jugendteams und absolvierten einigen Aufstiegsrunden. Später stiegen sie im Seniorenbereich mit Trainer Nils Uhlig als Spieler der Spvg.-Reserve in die Landesliga auf.

Im Sommer wechselten beide erstmals den Verein. Lennart Philipp, Mittelmann und Linksaußen, ging zur TG Hörste, Kreisläufer Freilich zum TuS Brockhagen. Auch wenn sie immer noch sehr gut befreundet sind: Vor dem Topspiel wird auf Kontakt oder gar kleine Sticheleien kein Wert gelegt. »Wir sind einfach ziemlich nervös. Das war vor dem Hinspiel auch bereits so, weshalb unsere Freundinnen sich schon darüber lustig gemacht haben«, erklärt Freilich und Philipp ergänzt: »Es ist einfach unglaublich komisch, wenn Dennis auf einmal im anderen Team spielt.«

Auf dem Spielfeld war im Hinspiel von Nervosität keine Rede. Freilich überzeugte beim knappen 19:18-Erfolg am Kreis, steuerte vier Tore bei und erzielte dabei den Siegtreffer. Philipp führte das starke Comeback der TG (9:1-Lauf nach 9:16-Rückstand) in der zweiten Halbzeit als Mittelmann mit seinen explosiven Bewegungen an. »Was Dennis in dem Spiel am Kreis gefangen hat, war wieder mal der Wahnsinn. Wir haben ihn ja in Steinhagen nicht umsonst Magneto getauft. Er fängt einfach jeden Ball«, erinnert sich der 23-jährige noch genau an das Hinspiel. Der Gepriesene gibt das Lob aber gerne zurück: »Lennart ist aufgrund seiner Schnelligkeit im Eins-gegen-Eins kaum zu stoppen. Sein Unterhandwurf ist Extraklasse und bei seinem No-Look-Pässen sind schon die Trainer in Steinhagen wie Uwe Walter oder Nils Uhlig immer durchgedreht. Aber als Kreisläufer hatte ich dann irgendwann das Gefühl dafür.«

Die Vorfreude auf die Partie ist beiden anzumerken, obwohl der Neu-Hörster mit einem Bänderriss ausfällt. Ihren jeweiligen Wechsel haben beide nicht bereut: »Ich habe mir überlegt, wo ich mich am besten weiterentwickeln kann. Christian Blankert hat mich einfach überzeugt. Es war die beste Entscheidung, die ich treffen konnte. Ich bin super zufrieden in Hörste«, so Philipp. Ähnlich positiv sieht Freilichs Fazit aus: »Zunächst lief es sportlich noch nicht so rund, aber die Mannschaft hat mich super aufgenommen. Mittlerweile bin ich etwas fitter geworden und endlich verletzungsfrei. Wobei ein oder zwei Kilo sicher noch runter könnten. Aber ich glaube, ich habe schon einen großen Schritt gemacht.«

Der Respekt vor dem Spitzenduell ist natürlich auf beiden Seiten groß. »Brockhagen hat einen su­per Rückraum. Rückt man da raus und die Abstimmung passt nicht hundertprozentig, dann steht Dennis am Kreis frei. Wir haben ein junges Team und lernen noch. Aber wir werden alles versuchen und sind richtig heiß«, verspricht Philipp. »Das Hinspiel war schon sehr eng. Hörste hat in Silvan Tarner natürlich einen Ausnahmespieler und mit Luca Borutta und Timon Lepper zwei echte Viecher am Kreis. Ein Sieg wäre natürlich ein Riesenschritt. Dann hätten wir vier Punkte Vorsprung und den direkten Vergleich gewonnen«, rechnet Freilich vor.

Sein Tipp: „Es wird ganz eng, aber der Heimvorteil wird den Unterschied machen: 25:23.« Das sieht sein Spezi Philipp wie erwartet etwas anders: »Gewinnt der TuS, ist der Rückstand zu groß. Das würde Brockhagen wohl nicht mehr verspielen, dafür sind sie zu geil auf den Aufstieg. Daher müssen wir sie knacken und gewinnen 24:22.« Nach dem Spiel wird dann auch wieder miteinander gesprochen – ganz ohne Smartphone und Whatsapp.

Trainer-Meinungen: Nach dem Spiel noch ein langer Weg

Obwohl TuS Brockhagen seine Aufstiegs-Ambitionen zum Ausdruck gebracht hat, sieht Trainer Lokman Direk den Druck nicht beim Tabellenführer: »Wir können die Partie entspannt angehen. Selbst wenn wir das Spiel und damit wahrscheinlich auch den direkten Vergleich verlieren sollten, sind wir punktgleich mit Hörste. Und dann ist es immer noch ein langer Weg bis zum letzten Spieltag. Bei einem Sieg für uns, haben wir aber schon einen komfortablen Vorsprung.« Im Hinspiel brachte die TG den Primus nach Sieben-Tore-Rückstand an den Rande der Niederlage: »Das darf uns so nicht noch mal passieren. Aber Hörste hat eine sehr eingespielte Truppe und ist so etwas wie die Mannschaft der Stunde.«

Direks Gegenpart Christian Blankert sieht sein Team nicht unter Zugzwang: »Natürlich werden wir alles versuchen, um zu gewinnen. Bisher haben wir ge­gen Brockhagen ja den Kürzeren gezogen. Aber wir sind mit unserer jungen Mannschaft total im Soll und wenn wir nicht gewinnen, geht die Welt nicht unter.« Silvan Tar­ners Einsatz bleibt nach zwei Spielen Verletzungspause ungewiss. Blankert: »Klar kann Silvan den Un­terschied ausmachen. Aber so wichtig ist das Spiel nicht, dass ich eine schlimme Verletzung riskieren würde.« Definitiv ausfallen werden Lennart Philipp (Bänderriss) und Jonas Panofen (Reha nach Kreuzband-OP).