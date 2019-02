Was ist dieser Punkt wert? Chrissi Kalms hat Spitzenreiter Brockhagen mit seinem Ausgleichstor das Remis gerettet. Foto: Nico Seifert

Von Gunnar Feicht und Jens Horstmann

Steinhagen/Halle (WB). Ein echtes Spitzenspiel, ein Handballkrimi in ausverkaufter Halle, ein 23:23 (12:12), das dem TuS Brockhagen die Spitzenposition mit zwei Minuspunkten Vorsprung in der Landesliga erhält.

Topspiel der Handball-Landesliga: TuS Brockhagen - TG Hörste Fotostrecke

Foto: Nico Seifert

Herausforderer TG Hörste war am Freitagabend drauf und dran, den Primus zu stürzen, doch Christian Kalms rettete dem TuS mit dem einzigen Treffer beider Teams in den letzten fünfeinhalb Minuten einen Punkt. In Unterzahl mussten die Hörster danach froh sein, die verbleibenden 90 Sekunden ohne Gegentor zu überstehen und das Remis mitzunehmen.

Die Hörster setzten zunächst auf betont lange Angriffe. Dreimal gingen sie damit in der Anfangsphase in Führung, dreimal glich der TuS aus. Die variable Brockhagener Deckung zwang den TG-Angriff zu Abschlüssen von außen, die Torwart Robin Meise entschärfte. Vorne brachten Fabian Raudies und Yannick Sonntag ihr Brockhagener Team 5:3 in Führung. Nach zehn Minuten kam Hörstes angeschlagener Goalgetter Silvan Tarner ins Spiel und glich mit zwei Treffern aus.

Raudies nahm Tarner jetzt in kurze Deckung und erzielte zum 8:6 bereits sein fünftes Tor, zum 10:8 das sechste. Kurz darauf schenkte er aber den Ball her und warf beim Stand von 10:9 seinen dritten Siebenmeter weit übers Tor. Christian Kalms (ab 24.) sollte Ruhe ins Brockhagener Angriffsspiel bringen, aber seine Nebenleute setzte in dieser Phase zu sehr auf Einzelaktionen. Luca Borutta, perfekt freigespielt, und Silvan Tarner brachten die TG 11:10 (28.) nach vorne. Felix Kröger antwortete nach Kalms’ Bodenpass zum 11:11. Der TuS-Teamsenior war es auch, der mit einem Kracher unter die Latte für Brockhagen den 12:12-Pausenstand rettete.

In dem verbissen, aber fair geführten Schlagabtausch blieb es spannend. Die erste Zeitstrafe der Partie gegen Chrissi Kalms (40.) nutzte Tarner zur Hörster 17:16-Führung und ließ kurz darauf seinen neunten Treffer zum 18:17 folgen. Kreisläufer Luca Borutta brachte die TG erstmals mit zwei Treffern (20:18) in Front. Die Hörster Deckung um Marco Stutzki und Timon Lepper arbeitete jetzt hervorragend, aber Dennis Freilich hielt Brockhagen mit zwei Treffern zum 22:22 im Spiel.

Silvan Tarner traf mit seinem elften Tor sogar von linksaußen, und Marcel Krause parierte glänzend gegen Freilich und Raudies. Doch beim Stand von 23:22 für Hörste kassierte Tarner 2:05 Minuten vor Schuss eine Zeitstrafe, als er Kalms nach eigenem Ballverlust in der Brockhagener Hälfte klammerte. Kalms glich aus, Marco Stutzki warf vorbei und Brockhagen hatte noch 23 Sekunden für den letzten Angriff in Überzahl. Doch der letzte Wurfversuch von Fabian Raudies endete im Hörster Abwehrblock, so dass die TG zumindest einen Punkt als kleines Geschenk für Coach Blankert, der Samstag Geburtstag hat, in Händen hielt.

Namen & Fakten

TuS Brockhagen: Meise (1.-18./50.-60.), Clysters (18.-50.); Koslik, Sonntag (3), Raudies (7/2), Redecker, Wienke, Freilich (4), Sötebier, Motzkau (1), Kröger (4), Wörmann, Kalms (4), Diestelkamp.

TG Hörste: Krause (1.-60.), Lüdorff (bei 7m); Kaiser (1), Schuster , Stutzki (4), Barrelmeyer, Borutta (5), Lepper, Hagemann , Grabowski (2), Burstädt, Tarner (11/2).

Zuschauer: 350 (ausverkauft).

Siebenmeter: TuS 2/3 (Raudies übers Tor), TGH 2/2.

Zeitstrafen: TuS 2, TGH 1.

Stationen: .2:3, 4:3 (9.), 5:4, 6:6, 8:6 (19.), 9:8 (20.), 10:8 (22.), 10:11, 11:12, 12:12 – 12:13, 15:14, 16:16 (39.), 18:20 (48.), 20:22 (50.), 22:22 (53.), 22:23

So geht es weiter: TuS Sa., 23. Februar, 19.45 Vreden (A), TGH Sa., 23. Februar, 17 Uhr Westfalia Kinderhaus (A).

Stimmen zum Spiel

Lokman Direk (TuS-Trainer): Das Ergebnis ist gerecht. Einziges Ärgernis: Am Ende hätten wir sogar gewinnen müssen. Ich bin aber zufrieden: Wir haben weiterhin zwei Punkte Vorsprung und liegen im direkten Vergleich vorne. Ein würdiges Spitzenspiel zweier sehr guter Mannschaften.

Christian Blankert (TGH-Coach): Aus meiner Sicht ist es ein Punktverlust, aber ich bin trotzdem sehr stolz auf die Mannschaft. Wir haben Brockhagen vor arge Probleme gestellt. Das war Crème de la Crème für die Landesliga.

Chrissi Kalms (TuS): Ärgerlich, dass wir den letzten Wurf nicht genutzt haben. Ich hatte richtig Bock auf das Spiel, weil ich Vertrauen in meine Würfe hatte. Vorher haben mich Verletzungen immer wieder zurückgeworfen.

Marco Stutzki (TGH): Brockhagen ist bärenstark, aber ein Sieg für uns wäre verdient gewesen. Bei meinem letzten Wurf war nach meiner Wahrnehmung Zeitspiel angezeigt und ich wollte Verantwortung übernehmen.