Von Gunnar Feicht

Versmold/Steinha­gen (WB). Sonnenschein und 13 Grad sagen die Wetterfrösche voraus – ob der Fußballfrühling auch im Altkreis für gute Laune sorgt, entscheiden die Kicker mit ihren Leistungen: Landesligist SC Peckeloh will in Verl den Abstand zum gefährlichen Relegationsplatz vergrößern, Bezirksligist Steinhagen muss eine Woche nach dem Trainerrücktritt gegen SV Avenwedde gewinnen.

Landesliga: SC Verl II - SC Peckeloh. Mit hartnäckiger Fleißarbeit Punkt um Punkt einsammeln, um den Abstand zum gefährlichen Rang 13 (derzeit nur ein Zähler) zu vergrößern: Dieses Ziel haben sich die Peckeloher auf die Fahnen geschrieben. »Die Verler werden uns auf eigenem Platz sehr früh attackieren«, vermutet Markus Kleine-Tebbe. Der Trainer will dieser Taktik die richtige Auf- und seine Mannschaft die richtige Einstellung entgegensetzen: »Mit den vielen fußballerisch gut ausgebildeten Spielern wartet ein sehr spielstarker Gegner auf uns«, sagt Kleine-Tebbe. Im Hinspiel hatte die U21 des SCV zudem noch reichlich Zuwachs aus dem Regionalliga-Kader und schien die Peckeloher an die Wand zu spielen. Doch die kamen nach 0:2-Rückstand mit einem tollen Schlussspurt zurück und wollen diese Kampfmoral diesmal von der ersten Minute an ins Feld führen.

Allerdings sind die Personalprobleme erheblich: Neben den Langzeitverletzten Weinreich und Mannek fallen Torjäger Alban Shabani, Kevin Ikeakhe, Robin Sander, Chris Timke (alle verletzt) und Gilles Berger (Seminar) aus.

Bezirksliga: Spvg. Steinhagen - SV Avenwedde. Acht Tage, nachdem Tobias Brockschnieder sein Traineramt niedergelegt hat, müssen sich die Kicker des Rangzweiten wieder auf ihre ureigenste Aufgabe konzentrieren: mit gutem Fußball und einer optimalen Einstellung Punkte im Aufstiegskampf einzusammeln. »Ich bin zuversichtlich, dass den Jungs das gelingt. Dass sie die Situation belasten würde, war ihnen nicht anzumerken, die Trainingsbeteiligung war gut«, berichtet der kommissarische Fußballobmann Andreas Wessels, der – jeweils gemeinsam mit Evran Cinar – das Training leitet und Sonntag auch coachen wird.

Parallel laufen die Gespräche zur dauerhaften Lösung der Trainerfrage, der Fokus gilt indes zunächst mal der sportlichen Aufgabe gegen den Tabellenneunten (21 Punkte aus 17 Spielen). Avenwedde rangiert in der Tabelle jenseits von Gut und Böse, hat Steinhagen beim 0:0 im Hinspiel aber arg zu schaffen gemacht. »Wir haben sicherlich Geschwindigkeitsvorteil, müssen aber erst mal die Räume schaffen, um die auf den Platz zu bringen. Avenwedde hat eine ausgebuffte Mannschaft, die in den Zweikämpfen aggressiv auftreten wird«, lautet Wessels’ Erwartung. Nach der langen Pause sei das erste Punktspiel eh »eine Wundertüte«. Um daraus drei Punkte zu fischen, hoffen Wessels und Cinar das richtige Personal auf den Platz zu bringen. Wegen Trainingsrückstands werden Daniel Rajic und Neuzugang Tayfun Avan noch fehlen, René Schäfer ist wieder fit. Bei Vitali Wolf (Wade) und Marvin Hornberg (Trainingsrückstand nach Bänderriss) wird kurzfristig entschieden, ob sie auflaufen.