Der junge Mann aus Schloß holte, mit Anfang 30 im gleichen Alter wie sein Vorgänger, hat seine bisherige Trainer-Laufbahn pikanterweise bei einem der Steinhagener Hauptkonkurrenten im Aufstiegskampf verbracht: »Beim VfB Schloß Holte war ich 18 Jahre am Stück Trainer und Spieler, habe von den Mini-Kickern bis zu ersten Mannschaft durchgängig alle Teams betreut«, sagte er 2018, nachdem er in Kaiserau die Prüfung zur DFB-Elite-Jugendlizenz bestanden hatte.

Der B-Lizenz-Inhaber feierte mit Holter Mannschaften mehrere Aufstiege und krönte seine bisherige Trainerkarriere, als er die erste Mannschaft 2015 in die Landesliga führte. Nach zwei erfolgreichen Jahren in dieser Spielklasse war er nach dem ersten Spieltag der Saison 2017/18 überraschend zurückgetreten. »Es war mir einfach zu viel geworden. Ich hatte keinen ›Co‹ und musste mich auch noch um andere Dinge kümmern«, so Lüke rückblickend.

Jetzt brennt er auf eine neue Aufgabe und funkt mit den Verantwortlichen der Spvg. Steinhagen auf einer Wellenlänge. Andreas Wessels, kommissarischer Fußballobmann und Vorsitzender des Gesamtvereins, war sich mit dem Sportlichen Leiter Evran Cinar einig: »Wir hatten beide nach dem intensiven Gespräch am vergangenen Freitag ein sehr gutes Gefühl und sind der Meinung, das wir mit Marios Qualitäten für unsere Ziele das Optimum herausholen können.« Auch die beiden anderen Kandidaten in der engeren Wahl hätten laut Wessels zu den Steinhagener Anforderungen »super gepasst, aber nach Abwägung von Pro und Contra haben wir uns für Mario entschieden«.

Die Vereinbarung geht über die laufende Saison hinaus und ist zunächst bis zum 30. Juni 2020 befristet. »Wir streben aber eine noch längere Zusammenarbeit an, wenn alles gut läuft. Mir war wichtig, dass der Trainer den Steinhagener Weg gehen will, der Talenten aus der eigenen Jugend Perspektiven in der ersten und zweiten Mannschaft eröffnet. Mario hat in Schloß Holte gezeigt, dass er gerne und erfolgreich mit jungen Spielern arbeitet«, sagt Wessels.