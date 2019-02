Von Stephan Arend

Steinhagen. »Hut ab, wie die Mannschaft ab der 20. Minute den Gegner bei diesen schwierigen Platzverhältnissen beherrscht hat«, zollt Lüke seinen neuen Schützlingen großen Respekt. Zumal Hörstmar-Lieme in dieser Saison zuvor noch kein Heimspiel verloren haben und von Beginn an griffig zu Werke gehen.

Im Vergleich zur Vorwoche, als der Sportliche Leiter Evran Cinar und der kommissarische Fußball-Obmann Andreas Wessels das Team beim 3:1-Heimerfolg gegen Avenwedde betreut haben, gibt es eine personelle Veränderung. Hinten rechts spielt Marvin Hornberg für Benni Schoebel. Auf dem tiefen und holprigen Rasen tut sich Steinhagen zunächst schwer, ist zu zaghaft in den Zweikämpfen. Viele zweite Bälle landen beim Gegner, der einen Fehler von René Schäfer (Ballverlust im eigenen Strafraum) ausnutzt und früh mit 1:0 in Führung geht (7.).

Wichtig, dass Yusuf Sahin postwendend mit dem Treffer zum 1:1 antwortet (9.) Mit zunehmender Spielzeit stellt sich Steinhagen immer besser auf die Platzverhältnisse und den zweikampfstarken Kontrahenten ein. Vor allem die Vorstöße über die Außen bringen Gefahr und leiten die Tore ein. Sebastian Herrmann knüpft dabei mit seinem Dreierpack an gute alte Zeiten an, stellt mit den Treffen zum 2:1, 3:1 und 4:1 die Weichen auf Sieg. Nach einer Stunde gibt es keinen Zweifel mehr am Sieg der Gäste.

Der Spvg., die weiter zwei Zähler hinter dem Gütersloher TV auf Rang zwei steht, reicht es nicht, den Vorsprung zu verwalten, sondern sie tut in der Schlussphase noch etwas für ihr Torverhältnis. Dabei ist der Treffer von Winterneuzugang Marvin Gellermann der krönende Abschluss – oder wie es Mario Lüke beschreibt: »Ein Traumtor, ein Schuss aus 20 Metern genau in den Knick.«

Spvg. Steinhagen: Pohlmann; Hornberg (69. Jedra), Freyermuth, Wieland, Schäfer – Winder (82. Dingerdissen), R. Cinar (77. Böhme) – Gellermann, Herrmann, Herden – Y. Sahin.

Tore: 1:0 (7.) nach Ballverlust von Schäfer im eigenen Strafraum. 1:1 (9.) Yusuf Sahin nach Flanke von Gellermann auf den kurzen Pfosten. 1:2 (34.) Sebastian Herrmann, der nach Hereingabe von Herden am langen Pfosten richtig steht. 1:3 (47.) Sebastian Herrmann per Elfmeter nach Foul an Herden. 1:4 (59.) Sebastian Herrmann und 1:5 (76.) Thomas Winder nach Spielzügen über Außen. 1:6 (87.) Marvin Gellermann mit einem Schuss in den Winkel nach Ablage von Sahin.

So geht es weiter: Sonntag, 10. März, 15 Uhr SW Sende (H).