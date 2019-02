Mit zwei Treffern am guten Steinhagener Start beteiligt: Dennis Strothmann überwindet HSG-Keeper Halstenberg. Foto: Gunnar Feicht

Steinhagen (WB/vos). Nachdem Spradows bulliger Kreisläufer Frederik Iffland den Ball an den Fuß bekommen hat, haben die Steinhagener in Ballbesitz beim Stand von 29:29 noch 29 Sekunden Zeit, um das Spiel für sich zu entscheiden. Beim ersten Versuch bleibt Jan-Phillip Lindemann im Gästeblock hängen, der schlampig ausgeführte Freiwurf flutscht Leonhard Janzen durch die Finger.

Die Uhr läuft runter, aber es gibt noch einen letzten direkten Versuch aus halblinker Position. Lindemann krallt sich den Ball, knickt spektakulär ab und sein Wurf aus ungünstigem Winkel schlängelt sich links an der sechsköpfigen Abwehrmauer vorbei – doch er knallt knapp über Bodenhöhe an den linken Pfosten. Es bleibt beim 29:29 (14:15), bei der Punkteteilung zwischen Gastgeber Spvg. Steinhagen und der HSG Spradow in der Handball-Verbandsliga.

Der erste Ärger weicht im Steinhagener Lager schnell einer gewissen Zufriedenheit. »Wir lagen ja in der zweiten Halbzeit mit vier Toren zurück – da ist das Endergebnis dann als Punktgewinn zu sehen«, erklärt Spvg.-Trainer Michael Bohnemeier. Insgesamt hat er einige positive Ansätze erkannt: »Die Körpersprache war die ganze Zeit da, auch bei Rückstand – und das war bei uns nicht immer so. Wir haben uns gut herangekämpft und ›Zivi‹ Lindemann hat viel Verantwortung übernommen.«

Die Punkteteilung kann in die Rubrik »leistungsgerecht« eingeordnet werden. Die Spvg. nimmt Spradows Daniel Danowsky durch Christoph Lewanzik von der ersten Minute an in Manndeckung. Der mit 151 Toren beste Schütze der Liga lässt trotzdem mehrfach seine ganze Klasse aufblitzen und entwischt mehrfach. Steinhagen startet aber hoch konzentriert, kann sich auf Rückhalt Hannes Köhne verlassen und hätte deutlicher als nur 5:2 (10.) führen können. Nach dem 11:11 (23.) wirkt Spradow abgezockter, auch weil die HSG eine kurze Schwächephase der Spvg. nach der Pause prompt ausnutzt und sich auf 21:17 (38.) und 24:20 (45.) absetzt.

Vor 220 Zuschauern zeigt die Spvg. dann aber Comeback-Qualitäten, die auch in den kommenden Wochen, wenn es gegen die direkte Kellerkonkurrenz geht, wichtig werden könnten. Köhne liefert neben 14 Paraden ein wichtiges Tor zum 22:24, außer Lindemann sticht Tim Ansorge im Rückraum nicht nur beim 24:24 (48.) heraus. Steinhagen verpasst mehrfach Chancen zur Führung, nach zwei unglücklichen Versuchen netzt Kevin Kasper immerhin zum 29:29 ein und Coach Bohnemeier orakelt: »Wer weiß, was dieser Punkt in der engen Liga noch wert sein kann.«

Spvg.: Köhne (1); Ansorge (6), Vogel (5/2), Janzen (5), Lindemann (5), Strothmann (3), K. Kasper (2), Y. Peperkorn (1), Lewanzik (1), Lünstroth, C. Peperkorn, J. Wagner.

HSG: Halstenberg, Riechmann (n.e.); Danowsky (9/1), Borcherding (6), Iffland (5), Hülskötter (4), Hellmann (3), Reiser (2), Nolte, Niermann, Illi, Langer, Drosdow.

Stationen: 5:2 (10.), 10:7, 11:11 (23.), 14:15 (HZ), 16:19, 17:21 (38.), 19:23, 20:24 (45.), 24:24, 26:26, 28:29, 29:29.

Zeitstrafen: 1:2.

Zuschauer: 220.

So geht es weiter: Sa., 9. März, 16 Uhr, Ahlener SG II (A).