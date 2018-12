Von Jens Dünhölter

Wuppertal (WB). Nach glücklichem Spielverlauf mit einem deutliche Chancenplus für den Wuppertaler SV in der ersten Halbzeit hat der SC Verl im »Kühlschrank« des Stadions am Zoo eiskalt zurückgeschlagen. Den 0:1-Pausenrückstand drehte der heimische Fußball-Regionalligist in einen 2:1-Sieg.

Verantwortlich für den sechsten Saisonerfolg waren mit dem 19-jährigen Jan Schöppner (55.) sowie dem 20-jährigen Anton Heinz (80.) zwei Jungspunde aus dem eigenen Stall. Den Treffer zum 2:1 feierten Mannschaft, Trainer, Betreuerteam sowie der Vereinsvorsitzende Raimund Bertels in einer kollektiven Jubeltraube wie den Gewinn der Weltmeisterschaft. »Mit drei Siegen aus vier Spielen sind wir gut in die Rückrunde gestartet. Der Grundstein für den Klassenerhalt ist gelegt. Das war ein versöhnlicher Jahresabschluss«, sagte Kapitän Jannik Schröder.

28 Punkte eine exzellente Basis für 2018

28 Punkte bedeuten in der Tat eine exzellente Basis für den im Februar 2019 beginnenden, für den SCV nur noch 13 Partien umfassenden zweiten Saisonabschnitt. »Es war ein etwas glücklicher Erfolg. Wenn Wuppertal seine Konter besser ausspielt, sieht es vermutlich anders aus«, meinte Guerino Capretti. Dass ausgerechnet die Youngster trafen, freute den Verler Trainer »natürlich ungemein«. Capretti: »Die Jungs haben sich im Training nie aufgegeben und geduldig auf ihre Chance gewartet. Das macht mich als Trainer sehr froh«.

Zur Wahrheit des Spiels gehört indes auch, dass die aufgrund von mehreren kurzfristigen Ausfällen (Stöckner, Stojanovic, Maier, Haeder saßen allesamt angeschlagen auf der Bank) auf sechs Positionen veränderten Ostwestfalen speziell in der ersten Halbzeit das nötige Spielglück auf ihrer Seite hatten. Obwohl auf die Gefahr bei Wuppertaler Standardsituationen hingewiesen wurde, landete der Ball gleich nach der ersten gefährlichen Freistoßflanke in der sechsten Minute im Tor. Capretti gab seinem Torhüter Robin Brüseke zumindest eine Teilschuld: »Den muss er wegfausten. Trotzdem müssen wir die Flanke insgesamt besser verteidigen«. Gegen die in der Offensiv bemühten, aber weitgehend harmlosen Verler bot sich dem Gastgeber ein halbes Dutzend erstklassiger Chancen. Gino Windmüller (20./41.), Kevin Hagemann (34.) sowie speziell Jonas Erwig-Drüppel und Gaetano Manno bei ihrer hundertprozentigen Doppelchance direkt vor der Pause (45.+1.) vergaben den Ausbau der Führung. »Wenn wir die Möglichkeiten konsequent nutzen, dann gehen wir mit einer 3:0-Führung in die Pause. Es ist extrem ärgerlich, dass wir mit leeren Händen dastehen«, sagte WSV-Trainer Trainer Adrian Alipour.

" „Das war das geilste Tor, das ich je gemacht habe.“ Jan Schöppner "

Der Verler Mutmacher für den richtungsweisenden Schritt aus der Abstiegszone war das 1:1 durch Jan Schöppner (55.). Das Eigengewächs konnte das Glück seines erste Regionalligatreffers kaum fassen. »Das war das geilste Tor, das ich je gemacht habe«, sagte Schöppner. Das Verler Glück machte Anton Heinz mit seinem zweiten Oberhaus-Treffer perfekt. Am letzten Spieltag der Vorsaison hatte der Joker in der Nachspielzeit gegen Wiedenbrück getroffen. »Es freut mich, dass ich heute das entscheidende Tor gemacht habe. Wir haben in den letzten Minuten alles reingehauen und deshalb nicht unverdient gewonnen. Jetzt können wir beruhigt Weihnachten feiern«, meinte Heinz. Den ersten Vorgeschmack darauf gab es auf dem Rückweg. Für die Rückfahrt wurde kurzfristig eine Kiste Bier organisiert.

Wuppertaler SV: Mroß - Alabas (26. Schünemann), Malura, Windmüller, Langer - Meier (82. Cirillo) - Erwig-Drüppel (85. Saric), Kühnel, Manno, Hagemann - Kramer.

SC Verl: Brüseke - Schmik, Schröder, Acquistapace, Mikic - Schöppner (69. Liehr), Schallenberg - Kurzen, Müller (83. Haeder), Hecker (55. Heinz) - Hammel.

Schiedsrichter: Martin Ulankiewicz (Oberhausen).

Zuschauer: 1260.

Gelbe Karten: Alabas, Malura - Schöppner, Schallenberg.

Die Tore

• 1:0 Dennis Malura (6.). Meik Kühnel zieht einen Freistoß scharf in den vereisten Fünf-Meter-Raum, der Verler Keeper Robin Brüseke kann den aufspringenden Ball nur mit einer Hand leicht berühren. Der ungedeckte Innenverteidiger Dennis Malura köpft freistehend ins kurze Eck ein.

• 1:1 Jan Schöppner (55.). Patrick Kurzen setzt sich mit viel Tempo über die rechte Seite durch und schlägt den Ball in den Fünf-Meter-Raum. Der defensive Mittelfeldspieler Schöppner netzt in der Mitte artistisch ein, da er den Fuß in Hüfthöhe noch hinter den Ball bekommt.

• 1:2 Anton Heinz (80.). Heinz fängt den Ball in der Spielfeldmitte selbst ab und passt auf Daniel Hammel. Dieser spielt den Ball zurück auf den außen durchstartenden Heinz, der nicht nur einen Gegenspieler abschüttelt, sondern die Nerven bewahrt und in bester Torjägermanier den Ball an WSV-Schlussmann Joshua Mroß vorbei in die Ecke zirkelt.