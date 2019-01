Von Dirk Heidemann

Verl (WB). In der Business Lounge »1924« des SC Verl sind noch die Spuren eines 50. Geburtstags erkennbar, der hier vor kurzem gefeiert wurde. Ein entsprechender Luftballon mit einer runden Zahl darauf baumelt in der Ecke. »Rino Capretti verlängert um 50 Jahre – Rentenvertrag beim SC Verl«, scherzt Raimund Bertels.

Ganz so lange hat der Trainer des Fußball-Regionalligisten dann doch nicht unterschrieben, das neue Arbeitspapier des 36-Jährigen ist »nur« um zwei Jahre bis 2021 ausgedehnt worden. Mit »Co« Maniyel Nergiz, der in seinem Hauptberuf Wirtschaftsstudenten Nachhilfeunterricht erteilt, seien nur noch Kleinigkeiten zu klären, sagt Bertels. Auch mit zahlreichen Spielern befindet sich der SCV in Vertragsverhandlungen, Vollzug kann bislang aber nicht vermeldet werden. Dafür gibt es einen Winter-Abgang.

Langemann arbeitet als Sportökonom für die Gauselmann-Gruppe

Stefan Langemann hat ein sehr gutes Angebot bekommen (Capretti: »Kategorie einmalige Chance«) und wird künftig als Sportökonom für die Gauselmann-Gruppe mit Sitz in Espelkamp arbeiten. »Regionalligafußball geht dann nicht mehr. Und wir wollen Stefan für seine berufliche Zukunft natürlich keine Steine in den Weg legen«, sagt Guerino Capretti, der den 28-Jährigen »fußballerisch und charakterlich als Verlust« wertet: »Er hat hier gut reingepasst.« Während sich der Coach nach diesem Statement bezüglich möglicher Neuzugänge noch bedeckt hält, erklärt Raimund Bertels wenig später: »Wir hoffen, schon am Dienstag einen Ersatzmann für Stefan präsentieren zu können.« Auch darüber hinaus werde man die Augen offenhalten. »Wenn wir überzeugt sind, dass uns jemand sofort weiterhelfen kann und wir ihn sogar über die Saison hinaus verpflichten können, dann werden wir das tun«, so der 1. Vorsitzende weiter.

Beim Trainingsauftakt des Tabellen-Zehnten am gestrigen Montag waren bis auf Marko Stojanovic (steigt nächste Woche ein), Nico Hecker (Schulterbehandlung in München) und Julian Schmidt alle Mann an Bord. Ein Bandscheibenvorfall schränkt Schmidt auch privat mittlerweile derart ein, das selbst ein Karriereende des SCV-Kapitäns kein Tabuthema mehr ist. »Ich gebe die Hoffnung nicht auf«, sagt Capretti mit Blick auf eine mögliche Genesung des 32-Jährigen. Denkbar ist indes auch eine Winter-Nachverpflichtung auf der Innenverteidiger-Position.

Sportlich setzt der Coach, der in den kommenden drei Wochen ausschließlich in der Tönnies-Arena trainieren lassen wird, für den zweiten Saisonteil kein klares Ziel. »Darum geht es auch gar nicht. Wenn alle fit sind, gibt es keine Ausreden mehr. Dann müssen wir liefern«, lässt Capretti indes durchblicken, dass es in der Tabelle weiter nach vorne gehen soll.