Von Ben Breuel, Christian Bröder, Dirk Heidemann und Volker Krusche

Acht Topklubs aus Deutschland, Dänemark und Schweden sind dabei, wenn an fünf Austragungsorten im Großraum OWL Partien stattfinden. Mit drei deutschen Erstligisten (TBV Lemgo, MT Melsungen, Bergischer HC), zwei Zweitligisten (TuS Nettelstedt, VfL Lübeck Schwartau), dem schwedischen Klub von Hammarby I.F. sowie den Dänen von G.O.G Handbold (Tabellenführer der 1. Liga) und Skanderborg Handbold ist der Cup glänzend besetzt. »Es ist das stärkste Feld, das wir je hatten«, erklärt der Verler Handball-Obmann Andreas Guntermann stolz.

Konzeptionell ist der Wintercup verändert worden: In 2017 und 2018 wurde mit den Siegern MT Melsungen und Bergischer HC ausschließlich in Verl gespielt, wo diesmal am Samstag, 26. Januar, und Sonntag, 27. Januar, die Endrunde ausgetragen wird. Jetzt gibt es am Freitag, 25. Januar, jeweils um 19 Uhr die Vorrundenspiele in Gütersloh, Herzebrock, Porta-Westfalica und Ennigerloh. »Wir sehen die Veranstaltung unter dem Motto ›Stars zum Anfassen‹«, sagt Dieter Kochmann vom TV Ennigerloh. Sein Satz dürfte wohl stellvertretend für alle ausrichtenden Klubs stehen, denn die Handballfans dürfen sich trotz der Weltmeisterschaft auf einige namhafte Akteure einstellen. Dazu zählt mit Tobias Reichmann (30) von der MT Melsungen auch ein Akteur, der erst kurz vor der WM von Bundestrainer Christian Prokop aus dem 18-köpfigen Kader gestrichen worden ist.

»Mehr Werbung in Sachen Handball als die Nationalmannschaft betreibt, ist nicht möglich. Da wollen wir mitziehen«, freut sich Cheforganisator Guntermann auch auf ein besonderes Public Viewing. So können die Winter-Cup-Besucher das WM-Halbfinalspiel am Freitag in Gütersloh und die WM-Finalspiele am Sonntag in Verl auf über 20 Quadratmeter großen LED-Wänden verfolgen und »miterleben, wenn es für das DHB-Team in ein Endspiel gegen Dänemark geht«, prophezeit Guntermann. Er fügt hinzu: »Durch ein technisches Update der Sporthalle 1 in Verl ist ein Public Viewing mit 1.000 Leuten möglich.« Karten sind noch für die Partie der MT Melsungen gegen Skandeborg am Freitag in Gütersloh (10,-/5,- Euro) sowie für die Finalspiele am Samstag und Sonntag in Verl (12,-/5,- Euro) zu haben.