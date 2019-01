Manfred Niehaus vom SC Verl (von links), »Losfee« Alexander Horster und Bernhard Hartmann vom SC Wiedenbrück bei der Auslosung am Dienstagabend in Kaiserau. Foto: FLVW

Kamen-Kaiserau (WB). Diese Partie hätte man sich im Kreis Gütersloh wohl eher für das Endspiel gewünscht: Im Halbfinale des Fußball-Westfalenpokals treffen die heimischen Regionalligisten SC Verl und SC Wiedenbrück im direkten Duell an der Verler Poststraße aufeinander. Das hat die Auslosung am Dienstag beim Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen in Kaiserau ergeben.