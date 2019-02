Winter-Neuzugang Aygün Yildirim (rechts) trifft am Wochenende in beiden Testspielen für den SC Verl. Sein Tor zur 1:0-Führung gegen Kickers Offenbach am Samstag bleibt indes das einzige Erfolgserlebnis für den heimischen Fußball-Regionalligisten. Foto: Wolfgang Wotke

Von Dirk Heidemann

»Ich habe ganz viele Eindrücke gewonnen, die ich in die Trainingswoche mitnehmen werde«, verlässt Capretti am Sonntag sichtlich zufrieden die Tönnies-Arena, denn der Konkurrenzkampf beim Fußball-Regionalligisten dürfte nun voll entbrannt sein: »Heute kann ich nicht viel Schlechtes sagen.« Das sieht knappe 24 Stunden zuvor noch ganz anders aus. Nachdem der SCV in der ersten Hälfte gegen Offenbach noch leichte Vorteile hat und durch Aygün Yildirim sogar mit 1:0 (24.) führt, wechselt der Tabellenvierte der Regionalliga Südwest zur Pause komplett durch und schießt den Sportclub anschließend ab. Mit jedem Gegentor werden die Verler müder, lassen selbst allerdings einige Chancen ungenutzt. »Bei den Gegentoren haben wir uns nicht gut verhalten, das müssen wir besser machen«, sagt Capretti, der Konzentrationsschwächen als Grund anführt. Zur ganzen Wahrheit gehört indes, dass die Verler kaum noch Zweikämpfe führen und Offenbach gewähren lassen.

" „Ich habe ganz viele gute Sachen gesehen.“ Guerino Capretti "

Am Sonntag hört sich Capretti dann quasi selbst wie am Samstag reden, als er der Analyse des Hammer Trainers René Lewejohann lauscht. »Verl hat schonungslos unsere Fehler aufgedeckt und uns die Grenzen aufgezeigt. Darüber bin ich sogar froh, denn wir dachten, dass wir schon gefestigter sind. Unsere Niederlage ist sogar zu niedrig ausgefallen«, so der Coach des Oberligisten, der nun genau weiß, wo er den Hebel ansetzen muss. »Die Jungs haben es gut gemacht und ihre Chance gewittert. Ich habe ganz viele gute Sachen gesehen«, meint Capretti, der im Hinblick auf den Meisterschaftsstart 2019 gegen Kaan-Marienborn am Samstag viele Optionen hat. Es war also ein Wochenende wie gemalt für den Coach.

SC Verl gegen Hamm: Klante - Ekallé, Steringer, Mikic, Sewing - Kurzen (65. Hecker), Schöppner, Liehr, Heinz - Brosowski (65. Karimani), Hammel (65. Yildirim).

Tore: 1:0 Janik Steringer (15.), 2:0 Jan Lukas Liehr (28.), 3:0 Jan Schöppner (55.), 4:0 Aygün Yildirim (90.).

SC Verl gegen Offenbach: Brüseke - Sansar, Acquistapace, Stöckner, Stojanovic - Hecker (70. Kurzen), Müller, Schallenberg, Karimani (70. Brosowski) - Yildirim (70. Hammel), Haeder.

Tore: 1:0 Aygün Yildirim (24.), 1:1 Varol Akgöz (30.), 1:2, 1:4, 1:6 Moritz Reinhard (51./75./88.), 1:3 Christos Soilas (54.), 1:5 Luca Garic (82.).