Von Christian Bröder

Verl (WB). Wo steht der SC Verl vor dem Start ins Fußball-Pflichtspieljahr 2019? Das 1:6 gegen Kickers Offenbach im vorletzten Test betrachten die Verantwortlichen mittlerweile als Warnschuss zur rechten Zeit. »Dementsprechend sind wir wach«, kündigt Trainer Guerino Capretti für das Heimspiel gegen den 1. FC Kaan-Marienborn am Samstag (14 Uhr) an.

Der 36-Jährige ist durchaus optimistisch, dass die Seinen vom Weckruf am vergangenen Samstag sogar profitiert haben könnten. »Natürlich hat man bei einem 1:6 offensichtlich viel falsch gemacht, doch das Ergebnis hat uns die Sinne geschärft und gezeigt, dass wir die Absicherung nicht vernachlässigen dürfen. Außerdem haben wir danach die Generalprobe gegen Hamm mit 4:0 gewonnen und es liegt eine intensive Trainingswoche hinter uns«, glaubt Capretti, dass die Akteure aus dem Wink mit dem Zaunpfahl vor allem in puncto defensiver Disziplin Lehren gezogen haben.

Personell: Fragezeichen hinter Stöckner und Acquistapace

Speziell im Abwehrbereich tun sich vor dem 22. Spieltag in der Regionalliga West beim SC Verl allerdings zwei bedeutsame personelle Fragezeichen auf: Innenverteidiger Julian Stöckner musste mit Fersenproblemen am Donnerstag das Training ausfallen lassen, sein Abwehrkollege Jonas Acquistapace meldete sich am Freitag »kränkelnd« ab. »Ich hoffe und glaube, dass sie es beide bis Samstag packen. Aber es wäre natürlich eine mittlere Katastrophe, sollten beide Innenverteidiger ausfallen«, sagt Capretti.

Schmidt, Schröder und Schmik fehlen dem SC Verl

Dass er gegen den Aufsteiger aus Siegen seines Kollegen Thorsten Nehrbauer (41) ferner auf die Dienste von Julian Schmidt (Bandscheibenvorfall), Jannik Schröder (Leistenzerrung) und Sergej Schmik (bakterieller Infekt) sind weitere kleine Sorgen, die die Vorfreude der Schwarz-Weißen vor dem Auftakt zum zweiten Saisonteil in der Sportclub-Arena ein wenig trüben.

Neuzugänge Yildirim und Karimani drängen in die Startelf

Ein weiteres Hauptaugenmerk liegt auf den Neuzugängen Aygün Yildirim (23) und Dardan Karimani (20), mit denen die Abgänge von Stefan Langemann und Viktor Maier kompensiert worden sind. Sie dürfen sich berechtigte Hoffnungen auf einen Startelf-Einsatz machen. »Beide haben Zug zum Tor und einen ordentlichen Eindruck hinterlassen«, lobt Capretti.

Wiedersehen mit den Ex-Verlern Muhovic und Kurt

Gegner Kaan-Marienborn, der sich zuletzt mit den Ex-Verlern Zlatko Muhovic (28) und Mehmet Kurt (23) verstärkt und dem SCV im Hinspiel am 25. August 2018 ein 0:0 abgetrotzt hatte, will Capretti nicht am 15. Tabellenplatz messen: »Sie haben an Qualität gewonnen, wollen unten raus und werden alles dafür tun.« Weil der Aufsteiger nicht gerade zu den Zugnummern der 4. Liga zählt, wäre SCV-Vorsitzender Raimund Bertels froh, »wenn 500 bis 600 Zuschauer kommen würden«.

So könnte der SC Verl spielen: Brüseke - Sansar, Acquistapace (Steringer), Stöckner (Mikic), Stojanovic - Kurzen (Hecker), Müller, Schallenberg, Karimani (Brosowski) - Haeder (Hammel), Yildirim.