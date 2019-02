Drin oder nicht drin? Aus dieser Perspektive scheint es so, als ob der Ball die Torlinie in der 70. Minute in vollem Umfang überschritten hat. Sekunden später liegt SCV-Torhüter Robin Brüseke mit dem Leder vor der Linie. Schiedsrichter Holzenkämpfer entscheidet auf Tor. Foto: Wolfgang Wotke

Von Christian Bröder

Verl (WB). Ein herber Dämpfer! Der SC Verl hat zum Auftakt in den zweiten Saisonteil der Fußball-Regionalliga West am Samstag jede Menge guter Möglichkeiten ausgelassen und sich vor 568 Zuschauern mit einem 1:1 (1:0) gegen Aufsteiger 1. FC Kaan-Marienborn begnügen müssen.

Den Auftakt ins Sportjahr 2019 hat man sich in der Sportclub-Arena wahrlich anders vorgestellt: Selbst als SCV-Boss Raimund Bertels in der Nordkurve mit versteinerter Miene die letzten Minuten verfolgt, hat Julian Stöckner mit einem Pfostenschuss (90.+1) noch die insgesamt elfte große Verler Chance. Doch es soll nicht sein!

»Im besten Fall hätte es am Ende 6:1 stehen können, bei den vielen gefährlichen Situationen. Ich erwarte ja nicht, dass jeder Angriff zum Tor führt, aber heute hätten wir einige machen müssen«, erklärt Trainer Guerino Capretti, der seiner Mannschaft nur einen einzigen Vorwurf machen kann: »Wir hätten den Sack eher zumachen müssen.«

Yildirim zwingt Brato zur Rückgabe, die als Lupfer im eigenen Tor landet

Stimmt genau! Früh dominieren die Schwarz-Weißen, bei denen die Neuzugänge Aygün Yildirim und Dardan Karimani in der Startelf stehen und beide überzeugen. Der 23-jährige Ex-Wiedenbrücker Yildirim ist maßgeblich am 1:0 beteiligt. Im Laufduell mit Moritz Brato zwingt er den »Käner« zu einem Klärungsversuch, der als Lupfer im eigenen Tor landet (13.). Kurz darauf vergibt Ron Schallenberg einen Kopfball (28.). Dass Julian Stöckner das Kunststück gelingt, den Ball aus drei Metern über das Tor zu dreschen, ist für Gästecoach Thorsten Nehrbauer »die spielentscheidende Situation«, wenngleich auch Daniel Mikic (40.) und Bastian Müller (41.) weitere Chancen auslassen.

Drin oder nicht drin? Umstrittener Freistoß sorgt für Zündstoff und 1:1 (70.)

»Wir könnten mit mindestens drei Toren in die Pause gehen, dann sind die mausetot. Stattdessen kassieren wir so ein blödes Gegentor«, spielt SCV-Trainer Capretti auf den Ausgleich an, den ein Hauch von »Wembley« umgibt. Den strittigen 17-Meter-Freistoß, den der Ex-Verler Mehmet Kurt gegen Bastian Müller sucht und findet, setzt Burak Gencal an die Unterkante der Latte, von wo aus der Ball wie bei der WM 1966 in England nicht eindeutig vor oder hinter der Linie aufkommt. Schlussmann Robin Brüseke: »Vielleicht war er drin, als er aufkam, aber die Umstehenden sagen, dass es kein Tor war.« Schiri Philip Holzenkämpfer entscheidet auf Treffer, 1:1 (70.). Da der Referee in der Folge nicht fehlerfrei bleibt, zieht er sich den Unmut der Verler zu, für die Jan Schöppner zehn Sekunden nach seiner Einwechslung per Kopf noch die Latte trifft (83.).

Verler am Samstag »mit Wut im Bauch« zur U21 des 1. FC Köln

»Schiri-Entscheidung hin oder her! Heute müssen wir uns an die eigene Nase fassen«, spricht Guerino Capretti von »einer neuen Erfahrung« und davon, die Fahrt am Samstag zur U21 des 1. FC Köln mit »Wut im Bauch über zwei verschenkte Punkte« anzutreten.

Statistik: SC Verl - 1. FC Kaan-Marienborn 1:1 (1:0)

SC Verl: Brüseke - Mikic, Acquistapace (83. Schöppner), Stöckner, Stojanovic - Schallenberg, Liehr - Karimani, Müller (76. Hammel), Haeder (62. Kurzen) - Yildirim.

1. FC Kaan-Marienborn: Bölker - Yigit, Brato, Gänge, Tomas - Kurt (90.+1 Zündorf), Binder - Buceto (81. Waldrich), Muhovic, Gencal (85. Bauer) - Ramaj.

Schiedsrichter: Philip Holzenkämpfer (32, Wallenhorst). Gelbe Karten: Haeder (31.), Schallenberg (52.), Acquistapace (80.) – Kurz (77.). Zuschauer: 568.

Ecken: 8:3 (2:2). Chancen: 11:3 (5:1).

Die Tore

• 1:0 Moritz Brato (13./Eigentor.). Nach einem schnell ausgeführten Freistoß von Jonas Acquistapace kommt es 17 Meter vor dem Gästetor zum Laufduell und Zweikampf zwischen Brato und Aygün Yildirim. Der »Käner« will klären und hebt den Ball mit rechts über seinen fünf Meter vor dem Tor postierten Schlussmann.

• 1:1 Burak Gencal (70.). Ein umstrittener Freistoß: Gencal zirkelt den ruhenden Ball aus 17 Metern durch eine Lücke in der Verler Mauer. Von der Unterkante der Torlatte fliegt der Ball hinter Brüseke und wohl auch hinter die Linie. Der Verler Schlussmann bekommt den Ball erst danach vor der Linie zu fassen.