Verl (dh). Vor dem Heimspiel am morgigen Samstag gegen den 1. HC Ibbenbüren (19 Uhr) hat Handball-Landesligist TV Verl seine Planungen im Hinblick auf die neue Saison weitestgehend abgeschlossen. »Wir sind extrem stolz darauf, zum jetzigen Zeitpunkt 15 feste Zusagen zu haben. Wir sind noch mit zwei Spielern im Gespräch, aber da müssen wir abwarten, ob sich noch etwas entwickelt«, sagt TVV-Trainer Thomas Fröbel. Abgänge haben die Verler nicht zu verzeichnen, lediglich die Zukunft von Tim Reithage ist aus berufliche Gründen noch ungeklärt. Sein Pass bleibt in Verl, eventuell wird der Allrounder in der zweiten Herrenmannschaft spielen.