Von Christian Bröder

Verl (WB). Kölle Alaaf! Etwas mehr als eine Woche vor dem Höhepunkt des närrischen Treibens am Rhein, steht für die Regionalliga-Fußballer des SC Verl am Samstag (14 Uhr) bei der U21 des 1. FC Köln eine Auswärts-Aufgabe an, die eine gewisse Humorlosigkeit erfordern dürfte. Der Gegner, der den Ostwestfalen im Hinspiel am 31. August 2018 mit dem 1:1 ihre Laune auf ihr Stadtfest »Verler Leben« verdarb, will sich selber keinesfalls die Karnevalsstimmung vermiesen lassen und zeigt ein anderes Gesicht als noch damals.

An ihrem 17. und damit vorletzten Tabellenplatz, den die Kölner immer noch inne haben, will der Verler Trainer Guerino Capretti (37) sie jedenfalls nicht bemessen: »Wir dürfen nicht auf die Tabelle gucken. Davon lassen wir uns nicht blenden. Die Kölner haben mittlerweile eine starke Mannschaft, eine gute Spielidee und erzielen auch ihre Ergebnisse. Selbst in Lippstadt am vergangenen Freitag hätten sie auch gewinnen können.«

FC hat sich mit Geimer und Ex-Paderborner Ghafourian verstärkt

Zwar kassierte Köln um Caprettis Kollegen André Pawlak (48) mit 0:1 dort die zwölfte Niederlage, doch in den Spielen zuvor bei Alemannia Aachen (0:0), gegen Rot-Weiss Essen (1:0) und in Herkenrath (2:1) überzeugte die Bundesliga-Reserve, die sich in der Winterpause verstärkt hat. Vom TV Herkenrath kam Linksaußen Vincent Geimer, vom SC Paderborn II der Innenverteidiger Jean Ghafourian.

Verl auswärts noch unbesiegt: Coach hofft auf bessere Chancenverwertung

»Auch deshalb sind wir sicherlich gewarnt, wenngleich wir uns nicht verstecken werden. Wir haben es am vergangenen Samstag beim 1:1 gegen Kaan-Marienborn auch gut gemacht, hätten allerdings aus der Überlegenheit Kapital schlagen und unsere Möglichkeiten konsequenter nutzen müssen«, erklärt Capretti, der sich gerade in Sachen Chancenverwertung für den Auftritt bei den spielfreudigen »kleinen Geißböcken« in der Domstadt (»Das sind alles sehr talentierte Jungs«) eine besserer Leistung erhofft. Gutes Omen: Die Verler sind als viertbestes Auswärtsteam der Liga in der Fremde noch ungeschlagen, während Gastgeber Köln in der Heimtabelle den vorletzten Platz einnimmt.

Haeder, Stöckner und Schmidt fehlen im Franz-Kremer-Stadion

Die Startelf des SC Verl wird sich in Köln zumindest auf zwei Positionen sicher verändern: Routinier Matthias Haeder (29) hat beim 1:1 gegen den 1. FC Kaan-Marienborn am vergangenen Samstag nach einer halben Stunde die fünfte Gelbe Karte eingehandelt und ist somit gesperrt und kuriert zudem noch ein »Wehwehchen« aus. Am Montag soll er wieder ins Training einsteigen. Noch bitterer ist die Verletzung, die Julian Stöckner (29) davongetragen hat. Der 1,89 Meter große Innenverteidiger zog sich eine Einblutung im Oberschenkel zu und muss ebenfalls pausieren. Hinzu gesellt sich mit Julian Schmidt (32) der dritte Verletzte im Bunde. Dafür stehen mit Jannik Schröder (29) und Sergej Schmik (29), die beide seit Dienstag wieder trainieren, zwei Alternativen zur Verfügung.

So könnte der SC Verl spielen: Brüseke - Schmik, Acquistapace, Mikic (Schöppner), Sansar - Karimani (Kurzen), Schallenberg (Liehr), Müller (Schröder), Stojanovic (Hecker) - Brosowski (Hammel), Yildirim.