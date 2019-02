Von Christian Bröder

Köln. Nein, es ist ein schlechtes Gefühl, mit dem die Verler Fußballer am Samstag die Heimreise vom Franz-Kremer-Stadion im äußeren Kölner Grüngürtel antreten. Die Elf von Guerino Capretti verspielt eine Woche vor Karneval beim Tabellen-Drittletzten eine 1:0-Führung, verliert 2:3 und verlässt das Geißbockheim in Kater-Stimmung.

Dreimal dröhnen die Höhner aus dem Lautsprecher

Die sechste Saisonpleite schmerzt wie Kopfweh, für die durchaus auch die einprägsame Tormusik der Höhner verantwortlich sein könnte. Drei Mal dröhnt es in der zweiten Halbzeit aus den Lautsprechern: »Hey Kölle – Du bes e Jeföhl«, denn plötzlich geben nur noch die kleinen Geißböcke von Ex-Profi Kevin McKenna (er ersetzt den fiebrigen FC-Coach André Pawlak) den Ton an.

Plan geht zunächst auf, Ron Schallenberg köpft das 1:0 (11.)

»Wir haben viel investiert, spielen eine tolle erste Hälfte, führen 1:0, doch auf einmal steht das Spiel Kopf«, ärgert sich der Verler Trainer Guerino Capretti. Dabei geht der Plan des 36-Jährigen, den Gegner nicht allzufrüh zu stören, »kommen zu lassen und dann überfallartig zuzuschlagen« zunächst auf. Seine auf drei Positionen veränderte Startelf (Kurzen, Schmik und Hecker spielen für Haeder, Stöckner und Müller) erarbeitet sich durch Jan Lukas Liehr (3.) und Aygün Yildirim (6.) zwei gute Gelegenheiten, ehe Ron Schallenberg per Kopfballtor das 1:0 (11.) gelingt.

Schon gegen Ende des ersten Durchgangs wendet sich das Blatt

Der geschockte Gastgeber wirkt hinten anfällig und zunächst selber nur wenig gefährlich. »Eigentlich hätten wir da schon effektiver auf das 2:0 spielen müssen«, weiß Capretti. Stattdessen wendet sich langsam das Blatt: Eine Ecke des Kölners Chris Führich passiert haarscharf den rechten Pfosten (25.) und SCV-Keeper Robin Brüseke entschärft einen Volleyschuss von Himet Ciftci (36.).

Verler fordern vergeblich einen Elfmeter (53.) – der Knackpunkt

Aufregung nach der Pause: Aygün Yildirim, der mit dem zweiten Verler Winterzugang Dardan Karimani als Doppelspitze fungiert, fällt, doch der von der SCV-Bank vehement geforderte Elfmeter bleibt aus (53.). Ein Knackpunkt! In der Folge werden die Ostwestfalen nachlässiger, während Köln in Fluss kommt. »Wir haben vor dem 1:1 die Bälle zwei bis drei Mal leichtfertig hergegeben«, ärgert sich Capretti, »und wenn du einen spielstarken Gegner wie Köln dann zusätzlich stark machst, rächt sich das.« Stimmt genau!

Binnen zwölf Minuten entscheidet Köln das Spiel für sich

Die Verler Abwehr gerät am Rhein gehörig ins Schwimmen: Zwei Glanztaten von Robin Brüseke (60./67.) folgt das nicht mehr vermeidbare 1:1 durch Roman Prokoph (68.) – die SCV-Defensive spekuliert vergeblich auf Abseits. Zehn Minuten später kreuzt Adrian Szöke im Verler Strafraum den Laufweg von Sergej Schmik, fällt und nimmt das Elfmeter-Geschenk zum 2:1 dankbar an (78.). »Da hatten die Kölner dann den psychologischen Vorteil«, so Capretti, für den es noch ärger kommt. Zwei Minuten später köpft Lukas Nottbeck zum 3:1 (80.) ein – der Doppelschlag sitzt. Wieder liegen sich die Domstädter in den Armen. »Hey Kölle – Du bes e Jeföhl«.

" „Ähnlich wie letzte Woche beim 1:1 gegen Kaan-Marienborn belohnen wir uns nicht für den Aufwand. Nur diesmal gehen wir als Verlierer vom Platz“ Guerino Capretti "

Am schlechten Verler Gefühl ändert am Samstag auch der sehenswerte 2:3-Lupfer von Fabian Brosowski (89.) nichts mehr. »Ähnlich wie letzte Woche beim 1:1 gegen Kaan-Marienborn belohnen wir uns nicht für den Aufwand. Nur diesmal gehen wir als Verlierer vom Platz«, ist Capretti enttäuscht: »Wir müssen uns schütteln und konzentrieren, die nächste wichtige Aufgabe wartet« – und was für eine: Am Samstag (14 Uhr) steht im Halbfinale des Westfalenpokals das Kreisderby gegen den SC Wiedenbrück an.

Statistik: 1. FC Köln U21 - SC Verl 3:2 (0:1)

1. FC Köln U21: Bartels - Rittmüller, Sonnenberg, Laux, Damaschek (46. Maurer) - Kölmel (46. Brackelmann), Nottbeck, Ciftci, Führich (87. Karakas) - Prokoph, Szöke.

SC Verl: Brüseke - Schmik, Mikic, Acquistapace, Stojanovic (69. Sansar) - Kurzen, Schallenberg (71. Schöppner) , Liehr, Hecker - Karimani (62. Brosowski), Yildirim.

Schiedsrichter: Alexander Busse (29), Leichlingen.

Gelbe Karten: Nottbeck (61.), Szöke (83.), Ciftci (90.+2) – Schmik (78.).

Chancen: 8:5 (2:3). Ecken: 6:4 (2:0). Zuschauer: 150.

Die Tore

• 0:1 Ron Schallenberg (11.). Liehr schickt Kurzen über die rechte Seite. Der bringt erst im zweiten Versuch eine ordentliche Flanke zustande, die Schallenberg vor Kölmel neben den rechten Pfosten drückt.

• 1:1 Roman Prokoph (68.). Szöke schickt Prokoph halbrechts in die Gasse. Der enteilt Mikic, Acqistapace spekuliert vergeblich auf Abseits und Prokoph trifft aus zehn Metern.

• 2:1 Adrian Szöke (78.). Szöke verwandelt den an ihm selbst verursachten Elfmeter per Flachschuss ins linke untere Eck.

• 3:1 Lukas Nottbeck (80.). Ecke von links, Nottbeck steigt am langen Pfosten höher als Schöppner und Schmik und nickt den Ball über Brüseke.

• 3:2 Fabian Brosowski (89.). Nach Liehrs Pass hebt Brosowski von halblinks ins Netz.