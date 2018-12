Von Gunnar Feicht

Vor dem Anpfiff verkündete SFL-Vorsitzender Andy Evers, dass das Stiftungskapital der im Januar 2018 gegründeten Klaus-Peter-Reinert-Stiftung von einer Million um 800.000 auf 1,8 Millionen Euro aufgestockt wird. Wie berichtet, kommen die Anlageerträge dieses finanziellen Grundstocks, der nicht angetastet wird, dem Verein SF Loxten zugute.

Wie Evers und Klaus-Peter Reinert betonten, stehen auch die Kinder des Stiftungsgründers hinter der Aufstockung des Stammkapitals. Sohn Thorsten sei an Sitzungen des Stiftungsvorstands beteiligt gewesen, das Konzept des Vereins zur Verwendung der ersten Ertragsausschüttung, die Ende Januar erfolgen soll, habe überzeugt. Evers: »Wir wollen den Loxtener Handball und die Jugendspielgemeinschaft nach vorne bringen und sind dabei in ständigem Austausch mit Klaus-Peter Reinert.« Der wiederum sieht die Stiftung mit Blick auf die erste Ausschüttung »auf einem guten Weg, zwischen fünf und acht Prozent rauszuholen«. Das wären zwischen 50.000 und 80.000 Euro. 500.000 Euro sind laut Reinert in ein Bauprojekt von Studentenwohnungen in Berlin investiert, der Rest sei anderweitig angelegt.

Andy Evers versichert, dass die Erträge nachhaltig für den gesamten Verein eingesetzt werden sollen. Es sei nicht geplant, die Oberliga-Mannschaft personell auf den Kopf zu stellen: »Die bisherigen Gespräche haben ergeben, dass die Spieler zu 90 bis 95 Prozent bleiben wollen, Wir werden das Aufgebot allerdings auf 16 Akteure verkleinern.« Aus dem aktuellen Kader sind laut Evers Jan Patzelt und Marco Possehl vertraglich bereits über die Saison hinaus an SFL gebunden. Pascal Welge hat, wie berichtet bereits, ebenfalls verlängert. Vor dem Hemer-Spiel verkündeten Timo Menger und Marlon Meyer per Videobotschaft, dass sie sogar bis 2021 zugesagt haben. Bei den anderen Kandidaten, die bleiben sollen und wollen, sowie mit Blick auf den Trainerposten hoffen Evers und Thomas Lay zeitnah auf weitere Entscheidungen.

Am Samstag empfahlen sich jedenfalls alle eingesetzten Spieler für die Zukunft. Auch Trainer Dirk Schmidtmeier gab, obwohl wegen einer Halsentzündung fast ohne Stimme, die richtigen Kommandos. Dank einer fast perfekten Abwehrleistung und des klasse Stellungsspiels von Torwart Pascal Welge kaufte Loxten dem Gegner schnell den Schneid ab. Die Stationen zum bisher höchsten Saisonsieg: 6:2 (13.), 12:9 (26.), 16:11 (Halbzeit), 20:11 (37.), 30:13 (53.). Dirk Schmidtmeier: »Jetzt kann unsere Weihnachtsfeier kommen, so eine super Leistung ist richtig schön zum Jahresabschluss. Heute etwas zu kritisieren, hieße Krümel suchen. Paradestück war unsere Aggressivität in der Abwehr, da hat jeder geackert, sich nach den Bällen geschmissen – Klasse!«

SF Loxten: Welge (ohne den gesperrten Possehl); Schäper (3), Stockmann (3), Hölmer (3), Harting, J. Patzelt (3), Harnacke (4), Weigel, N. Patzelt (2), Schulz (2), Meyer (8/4), Steinlechner (1), Schröder (6).

HTV Hemer: Spiller (bis 35.), Müller (ab 35.); Henkels, Trattner, Burschik, C. Klein (2), Sideri (3), Springer (2), M. Klein, Klisch (1), Krause (Rote Karte/41. nach Foul an Hölmer), M. Frenzel (9/5), Rosenbaum (2), B. Frenzel.