Von Gunnar Feicht

Versmold-Peckeloh (WB). Die Saison begann wie im Traum – mit einer 3:0-Führung nach 26 Minuten und dem 5:1 gegen Mitfavorit Tengern. Fünf Niederlagen in Serie ließen SC Peckeloh Anfang November bis auf den Abstiegsrelegationsplatz stürzen. Der Fußball-Landesligist hat in den ersten 16 von 28 Spielen zeitweise mächtig Federn gelassen.

Weil alle Beteiligten die Nerven behielten, zogen die SCP-Kicker mit klaren Siegen gegen die Kellerkinder Lippspringe und Vlotho zuletzt doch die Reißleine. Aber Trainer Markus Kleine-Tebbe bekennt: »Die jetzige Bilanz ist natürlich nicht unser Anspruch. Die Gründe für unsere Negativserie im Oktober sind vielschichtig.«

Baustelle Abwehrbereich: Ohne Vincent Hall (nach Spexard) und den im Sommer schwer am Knöchel verletzten Kapitän Gerrit Weinreich fehlten zwei Eckpfeifer. »Gerrit ist einer der besten Außenverteidiger der Liga. Seinen Ausfall haben wir mit einer Systemumstellung zwar zunächst gut aufgefangen. Aber als Wojtek Kosecki sich verletzt hat, war das nicht mehr auszugleichen.« Der SCP-Coach hat das 2:3 gegen die Spitzenmannschaft aus Brakel als Knackpunkt ausgemacht. Nach starker erster Halbzeit schied der Abwehrchef mit lädiertem Knie aus, musste sechs Wochen lang aussetzen. Sechs Wochen, in denen nur ein Sieg gelang.

Baustelle Personalprobleme: Zu den beiden Langzeitausfällen gesellte sich Stammtorwart Tom Weber (nur fünf Einsätze), zudem war Daniel Schnadwinkel angeschlagen, der gut gestartete Offensivmann Sercan Özdil fehlte mehrfach und Neuzugang Baris Orhan brauchte nach langer Verletzungspause beim VfB Fichte Anlaufzeit. Er musste auf der ungewohnten Verteidigerposition in der Dreierkette ran. »In Holsen sind neun Spieler ausgefallen. Da muss man heilfroh sein, dass wir so einen großen Kader hatten«, sagt Kleine-Tebbe. »Baris Orhan wird noch ein wichtiger Spieler für uns, weil er auch charakterlich ein richtig guter Typ ist.«

Offensiv-Potential noch besser auf den Platz bringen

Baustelle Offensive: Durch Ex-Profi Tim Mannek erhielt der Kader Ende August zusätzliche namhafte Verstärkung. Der zurückgekehrte Sercan Özdil und der aus Warendorfs A-Jugend gekommene Jonas Weißen schlugen gegen Tengern optimal ein, zumal Alban Shabani regelmäßig traf. »Aber wir haben eben sehr viele offensiv denkende Spieler, auch Tim musste sich erst mit der Mannschaft zusammenfinden. Die vielfältigen Möglichkeiten optimal auf den Platz zu bringen, ist jetzt unsere wichtigste Aufgabe«, sagt Markus Kleine-Tebbe. Er hofft auch, dass sich Marvin Heinsch, der zuletzt kaum noch eine Rolle spielte, mit einer überzeugenden Winter-Vorbereitung wieder aufdrängt.

Abgesehen von Weinreich, der wahrscheinlich erst im März wieder ins Training einsteigt, sind derzeit fast alle Mann an Bord. Für die letzten zwölf Spiele hat sich ein »gesunder« SCP noch viel vorgenommen. »Der große Kader war bisher wegen der vielen Ausfälle wertvoll. Aber nach jetzigem Stand der Dinge werden wir ihn für die Rückserie etwas verkleinern, damit einige in der A-Liga Spielpraxis sammeln können«, kündigt Kleine-Tebbe an.

Dass seine Mannschaft nach fünf Niederlagen in Serie die Wende schaffte, führt der Coach auch auf die intakte Moral zurück. »Das sind gute Jungs, nach Westenholz haben sie es wieder bewiesen. Wenn wir als Team auftreten und jeder an seine Leistungsgrenze geht, ist es schwer, gegen uns zu gewinnen.«

Nur Goalgetter Alban Shabani immer dabei

Zahlen und Fakten:Top-Torjäger Alban Shabani ist der Dauerbrenner in dem von etlichen Ausfällen gebeutelten Peckeloher Landesliga-Kader: Als einziger der 22 eingesetzten Spieler hat er alle 16 Partien bestritten und belegt mit 14 Treffern Platz zwei der Liga-Torschützenliste – hinter VfL Holsens Omar Khaled (16 Tore). Alex Bulanov, Robin Steinkamp und Jonas Weißen brachten es bisher auf je 15 Einsätze.

Frühzeitig im Rückstand: Bei den elf Spielen ohne Sieg gerieten die Peckeloher siebenmal in den ersten 35 Minuten 0:1 in Rückstand, zweimal sogar mit 0:2 (in Hövelhof und Holsen). Nur beim 2:2 gegen Westernkotten machte die Mannschaft daraus noch einen Punktgewinn. »In der Summe hat uns auch in vielen Partien das nötige Spielglück gefehlt«, lautet die Einschätzung von Trainer Markus Kleine-Tebbe.

Die Erwartung für die Rückserie: »So schnell wie möglich punkten, damit das Thema Klassenerhalt in den Hintergrund tritt. Das wird in dieser engen Klasse noch ein langwieriger Prozess. Im April/Mai können wir uns dann hoffentlich mit anderen Tabellenregionen befassen«, blickt Markus Kleine-Tebbe voraus. Derzeit rangiert der SCP nur einen Punkt vor dem Abstiegs-Relegationsplatz. Die Spanne von Westenholz auf diesem 13. Rang bis zum Tabellensiebten Verl II beträgt nur sechs Punkte.