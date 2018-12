Von Gunnar Feicht

Potenzial für das obere Drittel, aber nicht im engsten Verfolgerkreis des Spitzenreiters – so haben sich die Frösche bisher präsentiert. »Im Großen und Ganzen zufrieden« ist Dirk Schmidtmeier. Der ehemalige Zweitliga-Spieler, als Trainer Oberliga-Neuling, ist mit den 16:10 Zählern einverstanden, hätte aber unterm Strich »gerne noch ein Spiel mehr gewonnen«. Dass dies möglich war, wird beim Blick auf einige enge Partien in fremder Halle deutlich.

Während 12:2 Punkte daheim (eine Niederlage gegen TSG Bielefeld) fast optimal sind, gab es auswärts bei 4:8 Zählern nur Siege in Ferndorf und Jöllenbeck. Nach klarem Rückstand war Loxten in Gladbeck dich dran am Punktgewinn (23:25), hatte den an jenem Tag in Bestform aufspielenden Soester TV bis zum 28:30 (57.) am Rand der Niederlage und ließ auch Spitzenreiter LIT bei der knappen 26:27-Niederlage (nach Loxtener 17:13-Führung) mächtig zittern.

Routine muss erst reifen

»In so engen Spielen brauchen wir eventuell etwas mehr Cleverness, manchmal ist es auch ein Quäntchen Glück. Die Einstellung, mit so breiter Brust aufzutreten, dass man das Ding unbedingt reißen will, ist vielleicht noch nicht weit genug ausgeprägt.« In diesem Lernprozess will der Coach sein Team im neuen Jahr weiterbringen: »Das Potenzial ist da, um mindestens einen der Großen in der Rückserie zu knacken«, glaubt Schmidtmeier.

Dass es noch nicht geklappt hat, führt der 46-Jährige auf zwei Gründe zurück. »Abgesehen von Calli Welge und – für ein Jahr als ganz junger Spieler – Heiner Steinkühler hat keiner der Jungs höher als Oberliga gespielt. Und die Jüngeren kommen aus unterklassigen Ligen«, nennt der Coach den Faktor Erfahrung. Zudem verweist auf das Verletzungspech einiger gerade im Angriff eminent wichtiger Akteure: »Max Schäper ist erst jetzt fit geworden – der Mann, der in die Tiefe und die Zweikämpfe geht, während das unseren ›Werfern‹ im Rückraum nicht so liegt.« Auch Neuzugang Jan Schröder, von Blessuren zurückgeworfen, kam erst zuletzt ins Rollen: »Er wollte unbedingt zeigen, was er kann – teilweise, obwohl er nicht richtig fit war. In ihm steckt noch mehr Power, als Typ ist er für die Stimmung ein wichtiger Faktor.«

Die Effektivität verbessern

Auch die beiden anderen Neuen sieht er auf einem guten Weg. »Simon Schulz verlangt viel, vielleicht manchmal etwas zu viel von sich selbst und steht sich deshalb in einigen Situation selbst auf dem Schlappen. Dabei löst er seine Aufgabe insgesamt schon gut.« Jasper Steinlechner musste einige Male aussetzen, seit alle Feldspieler fit sind, hat seine Chance gegen Hemer aber aus Sicht des Trainers genutzt: »Er ist immer zu 100 Prozent dabei, muss allerdings an der Effektivität im Abschluss noch arbeiten.«

Paul Blankert, der wegen seiner Rückenprobleme ab Ende der Vorbereitung wieder zurückgeworfen wurde, will sich laut Schmidtmeier vorerst weiterhin auf die »Zweite« konzentrieren: »Er hat mir selbst gesagt, dass er uns aktuell kaum weiterhelfen kann, was ich ihm hoch anrechne.« Aus dem ursprünglichen 17er-Kader müssen aber immer noch zwei Feldspieler aussetzen. Gegen Hemer waren dies Heiner Steinkühler und Timo Menger. Schmidtmeier, dessen Zwei-Jahres-Vertrag bis 2020 gilt, sieht in der Rotation kein Problem, weil der Teamgeist passe. Zufrieden ist der Coach mit dem weiter verbesserten Zusammenspiel Deckung/Torwart und der Fitness seines Teams: »Da werden wir noch gegenüber manchem Gegner den längeren Amt haben.«