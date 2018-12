Von Sören Voss und Jens Horstmann

Versmold (WB). Topfavorit SC Peckeloh hat sich zum Auftakt des 20. Altkreis-Hallenmasters in Torlaune gezeigt. Mit drei Siegen und einer Trefferbilanz von 26:2 qualifizierte sich der Fußball-Landesligist souverän für das Viertelfinale. Als Zweiter kam in der Gruppe 1 Türk Steinhagen weiter.

In der Versmolder Sparkassenarena sorgten 750 Zuschauer am zweiten Weihnachtsfeiertag für prächtige Stimmung. Speziell Peckeloher Fans feierten in ihrem Block eine Dauerparty, bei der sie aus dem Torjubel gar nicht herauskamen. »Holt die Altkreis-Krone heim!«, lautete die Forderung der Anhänger auf ihrem großen Plakat – und ihr Team zeigte sich, wenn auch wenig gefordert, in Spiellaune.

Nach 0:1-Rückstand hieß es gegen C-Ligist TG Hörste am Ende 10:1, gegen Hesseln (ebenfalls C-Liga) stand ein 9:0 zu Buche. Und gegen Türksport Steinhagen ließ das Team von Markus Kleine-Tebbe beim 7:1 nichts anbrennen. Kleiner Peckeloher Wermutstropen war die Verletzung von Tim Mannek. Der Stürmer knickte direkt im ersten Spiel ohne Gegnereinwirkung um und musste die Hallenschuhe direkt wieder ausziehen. »26 Tore in drei Spielen ist schon schwer in Ordnung. Und ein, zwei spektakuläre Szenen waren schon dabei. Die Verletzung von Tim ist für den Jungen bitter, aber vielleicht kann er am Freitag doch nochmal eingreifen. Natürlich gehen da gehen wir im Zweifel kein Risiko ein«, sagte der Trainer.

Foto: Sören Voss

Kurioser Kopfballtreffer

Genauso schnell wie der Gruppensieger war auch der Rangzweite ermittelt. Türk Steinhagen setzte sich souverän mit zwei Siegen gegen Hörste und Hesseln durch. Nur ganz kurz mussten sie bangen: Johannes Bußmeyer glich für Hörste kurios per Kopf zum 1:1 aus, Schiedsrichter Klaus Münstermann hatte den Abwehrversuch von Ümit Ciflik hinter der Linie gesehen. Doch die Steinhagener antworteten prompt: Eren Deli sorgte Sekunden später für das 2:1, schließlich gewann der B-Ligist 6:2. Türksports Trainer Kemal Ayter war entsprechend zufrieden: »Gegen zwei C-Ligisten sollte es unser Anspruch sein, weiterzukommen. Aber wir haben auch gegen Peckeloh lange mitgehalten und hatten nach dem 1:3 noch Pech mit einem Lattentreffer.«

Das Duell der C-Ligisten entschied SG Hesseln mit 2:1 für sich.. »Ich hatte schon etwas auf einen Sieg gegen die jungen Hörster spekuliert«, gab SG-Coach Steven Garret zu. Hörstes Sebastian Nunnenkamp nahm die null Punkte gelassen: »Meinen Jungs hat etwas die körperliche Präsenz gefehlt. Aber unser Fokus liegt sowieso auf der Meisterschaft.«