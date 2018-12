Von Gunnar Feicht

Versmold (WB). Titelverteidiger SV Häger vor dem punktgleichen Bezirksligisten Spvg. Steinhagen, als dritte Mannschaft der sechs Teams starken Gruppe 3 ist TuS Solbad ins Viertelfinale vorgestoßen: Am zweiten Vorrundenspieltag des Altkreis-Hallenmasters hat die Spannung dominiert.

Altkreis-Hallenmasters 2. Tag Fotostrecke

Foto: Nico Seifert

Häger hinterließ bis auf das 1:3 gegen schwach gestartete Steinhagener den besten Eindruck. »Die Jungs sollten Spaß haben, dann spielen wir meistens auch guten Fußball – und das war mir fast wichtiger als das Ergebnis«, sagte HSV-Coach Pascal Hofbüker mit einem Schmunzeln nach vier Siegen. Überraschend avancierte Hägers Duell mit B-Liga-Primus TuS Solbad nach Steinhagens Auftaktniederlage zum Spitzenspiel - mit dramatischer Schlussphase. Nachdem der kleine HSV bei 2:1-Führung mehrfach am überragenden TuS-Keeper Mehmet Solmaz gescheitert war, glich René Gehring 30 Sekunden vor Schluss zum 2:2 aus. Aber der kleine HSV konnte sich gestern auf Colin Payne verlassen. Der schlaksige Stürmer, nicht eben als Hallenspezialist bekannt, traf kaum zehn Sekunden später zum verdienten 3:2-Siegtor.

Die Solbader bejubelten – trotz der abschließenden Niederlage gegen Espanol Versmold durch ein ganz spätes Gegentor – euphorisch Platz drei. Der spielende Co-Trainer Hakan Karaaslan, der Ski-Urlauber Thomas Schmidtke vertrat, sagte hinterher: »Letztes Jahr waren wir total enttäuscht, hatten die Endrunde verpasst. Diesmal sind wir froh, unser Ziel erreicht zu haben. Gegen Häger hätten wir das 2:2 halten müssen, dann wäre sogar die Tabellenführung drin gewesen. Jetzt müssen wir gegen Peckeloh ran, die Fans von beiden Seiten werden richtig Gas geben. Unsere waren heute schon Bombe.«

Spvg. Steinhagen tat sich schwer, patzte bereits beim ersten Auftritt gegen Solbad mit 2:3. »Keine Spur von Dominanz«, stellte Hallensprecher Rolf Uthmann ahnungsvoll beim Stand von 0:1 fest. Als Jan Möller auf 0:2 erhöhte wurde Steinhagen die Zeit knapp (in der Sechser-Gruppe nur zehn Minuten pro Spiel). Yusuf Sahins 1:2 konterte Flemming Giannotti zum 1:3. Die Entscheidung, denn Jonas Böhmes 2:3 erst 14 Sekunden vor Schluss kam für den enttäuschenden Favoriten zu spät.

Auch in den folgenden Duellen gegen B-Ligisten machte es der Bezirksligist (ohne Sebastian Herrmann und einige weitere Stammkräfte) spannend. Beim 3:1 gegen Espanol Versmold hatte Dennis Jakobi 33 Sekunden vor Schluss für den Außenseiter zum Ausgleich getroffen. Erst danach machte Tim Herden mit zwei Treffern innerhalb von zehn Spielsekunden alles klar. Beim 2:1 gegen Langenheide traf der TuS in der letzten Spielminute noch die Latte. Steinhagens »Hallen-Coach« Mesut Sahin (Tobias Brockschnieder blieb auf der Tribüne) bilanzierte: »Wir hatten fast dieselbe Mannschaft, die noch in Dissen überzeugt hat. Aber hier wird mit Futsal-Ball und Vier-Sekunden-Regel gespielt. Daran mussten wir uns erst gewöhnen. Gegen Häger lief es besser. Wichtig ist, dass wir die Endrunde erreicht haben.«

Gruppe 3 auf einen Blick

SV Häger - Espanol Versmold 6:0. 1:0 Aytug Gecim, 2:0 Justus Seifert, 3:0 Aytug Gecim, 4:0 Jeffrey Johannesmann, 5:0 Colin Payne, 6:0 Frederic Kollmeier.

TuS Langenheide - TSV Amshausen 1:2. 0:1 Christian Bültmann, 1:1 Mirko Beckmann, 1:2 Christoph Swatko.

Spvg. Steinhagen - TuS Solbad Ravensberg 2:3. 0:1 Dominik Kruse, 0:2 Jan Möller, 1:2 Yusuf Sahin, 1:3 Flemming Giannotti, 2:3 Jonas Böhme.

Amshausen - Häger 1:4. 0:1 Colin Payne, 0:2 Justus Seifert, 1:2 Tim Koske, 1:3 und 1:4 Metin Aydin.

Espanol - Steinhagen 1:3. 0:1 Rahim El Baraka, 1:1 Dennis Jakobi, 1:2 und 1:3 Tim Herden.

Solbad - Langenheide 2:1. 1:0 René Gehring, 2:0 Flemming Giannotti, 1:2 Mirko Beckmann.

Häger - Steinhagen 1:3. 0:1 Barkin Deli Oglu, 1:1 Colin Payne, 1:2 Ridvan Cinar, 1:3 Tim Herden.

Amshausen - Solbad 2:3. 1:0 Christian Felsch, 1:1 Macedo Goncalves, 1:2 Hakan Karaaslan, 1:3 Dominik Kruse, 2:3 Lennart Winzker.

Langenheide - Espanol 1:2. 0:1 Modeste Bautista, 1:1 Jean-Luc Rötz, 1:2 Paul Maier.

Häger - Solbad 3:2. 1:0 Frederic Kollmeier, 1:1 Hakan Karaaslan, 2:1 Colin Payne, 2:2 René Gehring, 3:2 Colin Payne.

Steinhagen - Langenheide 2:1. 1:0 Louis Dingerdissen, 2:0 René Schäfer, 2:1 Simon Stoppenbrink.

Espanol - Amshausen 4:3. 1:0 Tuna Giray, 2:0 Marco Magliocca, 3:0 Ivan Dabarca, 3:1 Tim Koske, 3:2 Patrick Dittes, 4:2 Marco Magliocca, 4:3 René Giesler.

Langenheide - Häger 2:5. 0:1 Colin Payne, 0:2 Aytug Gecim, 1:2 Mika Kindt, 1:3 Aytug Gecim, 2:3 Johannes Eversmann, 2:4 Justus Seifert, 2:5 Marius Nagel. ,

Solbad - Espanol 1:2. 1:0 Hakan Karaaslan, 1:1 Paul Maier, 1:2 Dennis Jakobi.

Amshausen - Steinhagen 2:4. 0:1 Jonas Böhme, 0:2 Rahim El Baraka, 1:2 Hendrik Felsch, 1:3 Jonas Böhme, 2:3 Christoph Swatko, 2:4 Ridvan Cinar.

Endrunde am Freitag

Viertelfinale

1: Peckeloh - S. Ravensberg 17.00 Uhr

2: Werther - Steinhagen 17.30 Uhr

3: Häger - Oesterweg 18.00 Uhr

4: Türk Steinhg. - Halle 18.30 Uhr

Halbfinale

Sieger VF 1 - VF 3 19.00 Uhr

Sieger VF 2 - VF 4 19.40 Uhr

Einlagespiel Minikicker 20.00 Uhr

Finale Sieger HF 1 - HF 2 20.30 Uhr