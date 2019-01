Von Gunnar Feicht

Handball-Oberliga Schalke 04 - SF Loxten 24:24 Fotostrecke

Foto: Nico Seifert

Dabei sah es nach einem Drittel der Spielzeit sogar nach einer Wiederholung des klaren 33:25-Hinspielsieges aus. Trainer Dirk Schmidtmeier: »In den ersten 20 Minuten haben wir in der Abwehr so gut gestanden, dass man sagen kann: Schalke hat überhaupt nicht Handball gespielt. Und Marian Stockmann hat bis dahin überragend getroffen.« Zur 8:4-Führung erzielte Loxtens Linkshänder bereits seinen vierten Treffer (13.), Von Schalkes gefürchtetem Umschaltspiel war bis kurz vor der Pause nichts zu sehen.

»Leider kamen auf Rückraum links weder Jan Schröder noch Heiner Steinkühler zur Geltung.« Schmidtmeier musste mit ansehen, wie der Druck aus der zweiten Reihe nachließ und die Königsblauen ihren Fünf-Tore-Rückstand bis zur Pause schon auf 8:11 verkürzten. Loxtens Angriffsflaute nutzte Schalke sechs Minuten nach Wiederanpfiff zum ersten Ausgleich (13:13). In der Folgezeit führten die Hausherren zweimal mit einem Tor. Erst mit Unterstützung des im Spielbericht nachgetragenen Sebastian Hölmer (fünf Tore ab der 36. Minute) nahmen die Frösche bis zur 53. Minute (21:18) wieder das Heft in die Hand.

Aber in puncto Angriffseffektivität war die Quote wieder einmal zu schwach. Besonders Max Harnacke, diesmal in Abwesenheit des verletzten Nils Patzelt einziger Rechtsaußen, klebte das Pech ganz dick an der linken Wurfhand. Außerdem ließ sich das Gästeteam in der Schlussphase nach eigenen Treffern gleich dreimal durch die »schnelle Mitte« der Gastgeber überraschen. Dramatik in den letzten anderthalb Minuten: Schalke verkürzte per Siebenmeter auf 23:24, nach einer Auszeit verlor Sebastian Hölmer im Angriff unglücklich den Ball, die Loxtener konnten sich trotzdem noch mal in der Abwehr formieren, aber im letzten Schalker Angriff »sechs gegen sechs« traf Timo Menger seinen Gegenspieler in der Seitwärtsbewegung mit der Hand am Hals. Rote Karte (ohne Bericht) und Siebenmeter für Schalke waren die Folge – Nico Helfrich überwand Pascal Welge fünf Sekunden vor Schluss zum 24:24-Endstand.

Dirk Schmidtmeiers Fazit: »Sehr ärgerlich für uns. Timos Aktion war natürlich nicht sehr clever, aber vor allem unglücklich. Wir hätten das Spiel früher entscheiden müssen, haben jedoch zu schnell das Flattern gekriegt, als es zeitweise im Angriff hakte.«

Schalke 04: Zindel; Schwengers (1), Gemsa, Beyer, Ihnen (6), Heming, Kirsch (3), Busjan (4), Liedtke (4), Grzesinski (3), Hentschel, Helfrich (3/3), Soussi.

SF Loxten: Welge, Possehl (n.e.); Schäper (2), Menger (1), Stockmann (5), Hölmer (5), Harting, J. Patzelt (3), Harnacke (2), Weigel, Steinkühler, Schulz (6/4), Steinlechner, Schröder.

Zeitstrafen: S04 1, SFL 3 plus Rote Karte Menger (60.); Siebenmeter: S04 3/5 (Gemsa und Kirsch scheitern), SFL 4/4 (alle verwandelt).

Stationen: 3:3, 3:7 (11.), 4:9, 5:10 (22.), 6:11 (28.), 8:11 (HZ), 11:13, 13:13 (37.), 15:14, 16:15 (41.), 16:18 (44.), 18:18, 18:21 (53.), 20:21, 21:23, 22:24 (59.), 24:24.

So geht’s weiter: Sa., 2. Februar, 18 Uhr LIT Tribe Germania (H).