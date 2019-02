Versmold-Loxten (WB/guf). »LIT, LIT hurra!« Der Schlachtruf der Fans aus der Großgemeinde Hille dröhnt der Oberliga-Konkurrenz diese Saison schmerzhaft in den Ohren: Die Spielgemeinschaft aus den Handballdörfern Nord- und Südhemmern, Holzhausen und Mindenerwald führt mit 28:2 Punkten souverän die Tabelle an. Samstag will Gastgeber SF Loxten (19:11) am Nimbus des Liga-Dominators kratzen.