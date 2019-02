Handball-Oberliga SF Loxten - LIT Tribe Germania Fotostrecke

Foto: Gunnar Feicht

In einem packenden Handball-Krimi boten die Frösche bis zur 46. Minute (27:22-Führung) die beste Saisonleistung. Aber der bestens eingespielte Gast aus der Großgemeinde Hille konnte vor dem Spiel nicht von ungefähr auf eine 28:2-Punkte-Bilanz verweisen: Der Tabellenführer um die beiden Ex-Nationalspieler Klesniks (Lettland) und Grabarzcyk (Polen) rührte Beton an, ließ zwölf Minuten lang kein Loxtener Tor mehr zu und kämpfte sich auf 26:27 und 27:28 heran. Doch die Loxtener standen dem kämpferisch in nichts nach, vereitelten beim letzten Angriff des Gegners alle Würfe aus dem Rückraum und hatten am Ende das nötige Glück, weil der letzte Torwurf des starken LIT-Linksaußen Maik Riechmann erst Sekundenbruchteile nach der Schlusssirene im Netz landete und nicht als Treffer zählte.

»Das war über weite Strecken eine richtig gute Vorstellung der gesamten Mannschaft. Was die Struktur im Angriffsspiel angeht, ist es wahrscheinlich die bisher beste Leistung, so lange wir voll konzentriert aufgetreten sind. In der Schlussphase war nicht mehr der nötige Druck dahinter, aber mit den Zuschauern im Rücken ist dann so ein Sieg möglich«, freute sich Trainer Dirk Schmidtmeier über den Coup.

SF Loxten: Welge, Possehl (nur bei 7m); Schäper, Menger (4), Stockmann (5), Hölmer (3), Harting (1), J. Patzelt (3), Weigel, N. Patzelt (4), Steinkühler, Schulz (4/1), Meyer, Schröder (4).

LIT: Happel (bis 22./ab 42.), Ja. Finke (22.-42.); Kruse, Jo. Finke, Mundus (10/7), Borcherding (1), Grabarczyk (1), Schulz, Möhle (1), Gartmann (5), Knickmeier (1), Kliver (2), Klesniks, Riechmann (6).

Schiedsrichter: Himmelreich/Hooge (Lienen-Kattenvenne).

Zuschauer: 600. Siebenmeter: Loxten 1/1 - LIT 7/7. Zeitstrafen: Loxten 5, LIT 4.

Stationen: 2:2, 4:2, 6:3 (7.), 7:5, 8:5, (10.), 8:8 (14.), 11:9, 13:10 (22.), 15:10 (23.), 16:12, 16:15, 17:15 - 17:16, 23:19 (38.), 26:20 (44.), 26:22, 27:22 (46.), 27:26 (57.), 28:26 (58.), 28:27 (59.).