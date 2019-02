Im Hinspiel warf er schon in der 51. Minute das letzte SFL-Tor: Nils Patzelt ist Sonntag Loxtens einziger etatmäßiger Rechtsaußen. Foto: Sören Voss

Von Gunnar Feicht

Versmold/Steinha­gen (WB). Abstiegskampf in Reinkultur bei der Spvg. Steinhagen, SF Loxtens Auswärtsspiel beim abwehrstarken VfL Mennighüffen: Die klassenhöchsten Männerhandballteams haben schwere Brocken vor sich.

Oberliga: VfL Mennighüffen - SF Loxten. »Wir fahren mit breiter Brust nach Mennighüffen und wollen den Sieg gegen den Spitzenreiter bestätigen. Aber der VfL ist sehr unangenehm zu spielen.« Trainer Dirk Schmidtmeier hat den schwer erkämpften 18:17-Hinspielsieg vor Augen, wenn er hervorhebt: »Wir treffen auf eine der besten Abwehrreihen der Oberliga. Und vorne verfällt Mennighüffen nie in Hektik, spielt sein Pensum ganz ruhig auf den Punkt.«

Zuletzt lief es bei der Mannschaft des früheren Haller Damentrainers Zygfryd Jedrzej aber überhaupt nicht: Drei knappe Auswärtsniederlagen bei den abstiegsbedrohten Teams Schalke 04, SuS Oberaden und TuS 97, dazu die 23:32-Heimschlappe gegen den von Loxten bezwungenen Spitzenreiter LIT – diese 0:8-Punkte-Serie will der ehrgeizige Jedrzej mit seiner Crew in eigener Halle unbedingt beenden. Dazu wollen auch der Ex-Wertheraner Till Orgel (zuletzt sieben Treffer in Jöllenbeck) und der frühere Steinhagener Jonas Köster beitragen.

Für die Loxtener wird es darum gehen, das in den ersten 45 Minuten gegen LIT gewonnene Selbstvertrauen auch in fremder Halle an den Tag zu legen, ohne großspurig aufzutreten. »Wir werden viel leisten müssen, um dort zu gewinnen«, weiß Dirk Schmidtmeier. Max Harnacke fällt mit einer Bänderverletzung wohl länger aus, nachdem er im Montag-Training umgeknickt ist. Marian Stockmanns Einsatz ist wegen einer Grippe zumindest fraglich. Wegen der Erkältungswelle und Magen-/Darm-Problemen sind weitere Akteure angeschlagen.

Verbandsliga: Spvg. Steinhagen - TuS Nettelstedt II. Steinhagens Trainergespann lässt sich vor dem 15. Saisonspiel nicht auf die Überschrift »die letzter Chance ein«. Aber wenn der Tabellenelfte mit 10:18 Punkten den -vorletzten mit 9:21 empfängt, dann ist auch für Michael Bohnemeier klar: »Wir treffen auf einen direkten Konkurrenten, in eigener Halle müssen wir gewinnen.«

Bis auf die positive Vorweihnachts-Überraschung in Emsdetten hat die Spvg. Steinhagen seit dem 11. November fünfmal verloren, Nettelstedt bringt es auf 1:11 Punkte aus sechs Spielen ohne Sieg. Die Zweitliga-Reserve kommt mit den Nachverpflichtungen Patrick Herrmann (Tor) und Vitor de Faria Baricelli (Rückraum). Steinhagen holt sich aus der eigenen »Dritten« mehr Erfahrung dazu: Sonntag stärkt Christoph Lewanzik den Rückraum, Daniel Haedecke ist anstelle des verletzten Felix Strakeljahn zweiter Torwart und wird sich auf dieser Position bis Saisonende mit Sebastian Brüggemeyer abwechseln.

Michael Bohnemeier: »Jedem ist klar, dass wir nicht noch mal so auftreten dürfen wie in Senden. Mit den Routiniers wollen wir vor allem in der Deckung sattelfester werden und daraus Sicherheit für ein effizienteres Angriffsspiel gewinnen.«