Neben Max Harnacke musste auch der grippekranke Marian Stockmann passen. Doch ohne Linkshänder im Rückraum schaffte es SFL, endlich auch einmal in fremder Halle Souveränität auszustrahlen. Heiner Steinkühler machte auf Halbrechts ein gutes Spiel, Sebastian Hölmer sorgte mit seinen beiden Toren für einen 2:0-Auftakt. Und Loxten gab beim Start-Ziel-Sieg die Führung nicht mehr aus der Hand. Vielleicht lag es auch daran, dass es für die Frösche kein richtiges Auswärtsspiel war. Das Team wurde von vielen Fans begleitet und lautstark unterstützt.

Bis zum 9:10 (24.) blieb Mennighüffen, mit dem Ex-Wertheraner Till Orgel als Aktivposten, auf Tuchfühlung. Doch dann zogen die Sportfreunde Ende der ersten und Anfang der zweiten Halbzeit bis auf 15:10 davon und hielten im Folgenden den Gegner immer mit mindest drei Toren auf Distanz. »Meine Mannschaft hat nie Zweifel am Sieg aufkommen lassen«, sagte ein restlos zufriedener Trainer Dirk Schmidtmeier. Einmal mehr war die Abwehr der Garant für den Erfolg. Die Sportfreunde rührten Beton an und kamen über die erste und zweite Phase zu vielen einfachen Toren. »Wir hätten noch höher gewinnen können. Auch ein Sieg mit mindestens zehn Toren Vorsprung wäre in Ordnung gewesen«, so Schmidtmeier. Sein Trainerkollege Zygfryd Jedrzej dagegen war bedient: »Nichts hat bei uns 100-prozentig funktioniert. Unser Zusammenspiel war alles andere als prickelnd. Der Eine spielt das, der Andere das.«

SF Loxten: Welge, Possehl; Schäper, Menger (1), Hölmer (3), Harting (1), J. Patzelt (1), Weigel (1), N. Patzelt (1), Steinkühler (4), Schulz (5/3), Meyer (3), Steinlechner (1), Schröder (6).

Haupttorschützen Mennighüffen: Tluczynski (5/3), Orgel (5), P. Schumann

So geht es weiter: Samstag, 16. Februar, 19 Uhr TuS Möllbergen (A).