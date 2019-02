Versmold-Loxten (WB/guf). Mit dem dritten Auswärtssieg der Saison hat SF Loxten zuletzt in Mennighüffen bewiesen, dass auch in fremder Halle etwas geht. Zum richtigen Zeitpunkt, denn an diesem Samstag folgt in Porta-Westfalica-Möllbergen der nächste Auftritt vor ungewohnter Kulisse: Beim stark abstiegsbedrohten TuS sind die Frösche klar favorisiert.