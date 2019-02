Sercan Özdil brachte den SCP mit 1:0 in Führung, musste aber wegen einer Oberschenkelverletzung schon nach 29 Minuten ausgewechselt werden. Foto: Sören Voss

Versmold-Peckeloh (WB/star). Kurioser Punktspielauftakt mit Happyend. Fußball-Landesligist SC Peckeloh hat im Auswärtsspiel bei SC Verl II den Gegentreffer zum 1:2 in der 89. Minute weggesteckt und sich noch ein 2:2 (1:1) erkämpft. Das Remis sollte allen personellen Problemen zum Trotz für Zuversicht sorgen, sich möglichst schnell vom Abstiegsrelegationsplatz abzusetzen.

Gefeierter SCP-Spieler war der eingewechselte Emre Tuncbilek, der mit seinem Freistoß kurz vor Schluss einen wichtigen Zähler rettete. »Für ihn freut es mich ganz besonders. Er war oft verletzt und angeschlagen, ist jetzt aber nahe dran. Das ist der Lohn dafür, dass er nie locker gelassen hat«, lobte Gästecoach Markus Kleine-Tebbe seine Nummer fünf »mit der tollen Schusstechnik.«

Peckeloh erwischte einen guten Start, unterband zunächst mit seinem aggressiven Anlaufen den Verler Spielaufbau und ging früh in Führung, als Sercan Özdil einen Pass von Jonas Weißen zum 0:1 verwertete (11.). Ein Balleverlust von Innenverteidiger Alexander Bulanov lud die Gastgeber zum Ausgleich ein (19.). Die Partie war fortan ausgeglichen.

Nach 50 Minuten forderte Kleine-Tebbe Elfmeter, als Jan Luca Felsmann im Strafraum zu Fall kam. »Der Schiedsrichter war gut. Er hat in dieser 50:50-Situation leider gegen uns entschieden«, sagte »MKT.« Nach einer Stunde bekam die qualitativ gut besetzte Verler Regionalliga-Reserve die Begegnung in den Griff. Der SCP verlor den Zugriff und Torwart Tom Weber musste sein ganzes Können aufbieten, um den Rückstand zu verhindern. Auf der Gegenseite vergab Tuncbilek in der 71. Minute die Peckeloher Führung, die zu diesem Zeitpunkt allerdings glücklich gewesen wäre.

Als alles für ein 1:1 sprach, schlug Verl mit einem sehenswerten Freistoß doch noch zu (89.). Die Gäste zeigten aber Moral, warfen alles nach vorne und wurden mit Tuncbileks Freistoßtreffer belohnt.

SC Peckeloh: Weber; Lenz, Kosecki, Bulanov, Pixa, Schmidt, Schnadwinkel, Orhan (80. Sandkühler), Weißen, Felsmann (66. Tuncbilek), Özdil (29. Steinkamp).

Tore: 0:1 Sercan Özdil (11.) nach Steckpass von Weißen. 1:1 (19.) Fabian Brosowski, der einen Ballverlust von Bulanov ausnutzt. 2:1 (89.) Daniel Schatz per Freistoß. 2:2 (90.) Emre Tuncbilek, der nach Foul an Kosecki den fälligen Freistoß verwandelt.

So geht es weiter: Sonntag, 24. Februar, 15 Uhr Hövelhofer SV (H).