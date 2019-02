Ohne die drei verletzten Leistungsträger Kämper, Altvater und Witte war Möllbergen mit einem stark geschwächten Aufgebot am Start. »Die Jungs sollen locker drauflos spielen und dann sehen, was geht«, hatte Trainer André Torge seiner Mannschaft mitgegeben. Und mit dieser Unbekümmertheit streute Möllbergen den Loxtenern Sand ins Getriebe. »Im Positionsangriff sechs gegen sechs haben wir uns gegen ihre aggressive Abwehr sehr schwer getan«, so SF-Coach Dirk Schmidtmeier. Bis zum 8:7 für Möllbergen war Marlon Meyer schon zweimal per Siebenmeter am starken TuS-Keeper Donnecker gescheitert, oft fehlte das letzte Quäntchen Konzentration und Präzision.

Nach einer Doppel-Zeitstrafe gegen Heiner Steinkühler und den treffsicheren TuS-Goalgetter Julian Kaatze (26.) hatten die Frösche ihre stärkste Phase, sprangen auf 13:8 davon. Bis zum 15:12 sah es nach einem sicheren Sieg aus. »Aber irgendwie haben wir innerlich total zurückgeschaltet, kamen gar nicht mehr ins Tempospiel«, kritisierte Dirk Schmidtmeier.

Möllbergen glich mehrfach aus, blieb bis zum 18:19 (53.) dran. Jan Schröder, Malte Weigel und Simon Schulz machten mit ihren Treffern dann aber doch den Sack zu. »Simon hat nach seiner Einwechslung in der Schlussviertelstunde das Spiel gut gelenkt – gerade als es wegen der vielen Zeitstrafen sehr hektisch war«, so Schmidtmeier. Das Schiedsrichter-Gespann aus Dortmund schickte in den letzten sechs Minuten drei Loxtener und einen TuS-Akteur auf die Strafbank.

Daten & Fakten

SF Loxten: Possehl (bis 45.), Welge (ab 45.); Schäper, Menger (1), Stockmann (1), Hölmer (2), Harting, J. Patzelt, Weigel (1), N. Patzelt (3), Steinkühler (4/2), Schulz (3/2), Meyer (2/1), Schröder (5).

Tore für Möllbergen: Kaatze (9/1), Berg (5/1), Camen, B. Fischedick (je 2), Richter.

Siebenmeter: TuS 2/3, SFL 5/8 (Meyer/2 und Steinkühler scheitern an Donnecker). Zeitstrafen: TuS 6, SFL 8.

Stationen: 1:0, 1:2, 3:3 (10.), 6:4, 6:6 (18.), 8:7 (21.), 8:11 (HZ), 8:13 (33.), 12:13 (39.), 12:15 (41.), 15:15 (44.), 17:17 (46.), 18:19 (54.), 18:21 (58.).

So geht’s weiter: Sa., 23. Februar, 18 Uhr Soester TV (H).