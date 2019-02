Versmold-Peckeloh (star). Nach drei Minuten zeigt Sercan Özdil, wie man mit Entschlossenheit Erfolg hat, setzt sich nach einem langen Ball gegen den herauseilenden Gäste-Torwart durch und bringt Peckeloh gegen den Tabellennachbarn mit 1:0 in Führung.

In den folgenden 87 Minuten nehmen sich die Spieler der Gastgeber aber an dieser Szene kein Beispiel, sind alles andere als entschlossen. Der SCP präsentiert sich im Spiel nach vorne ideenlos, bekommt im Mittelfeld oft keinen Zugriff und lädt mit seiner löchrigen Abwehr den Gegner zum Toreschießen ein.

»Das ist mega enttäuschend. Wir haben von 1 bis 15 komplett versagt und uns in einem Heimspiel so richtig blamiert«, nennt SCP-Coach Markus Kleine-Tebbe den Auftritt seiner Mannschaft »eine Frechheit«. Die zuvor bescheidende Trainingswoche ohne viele kranke und verletzte Spieler will der Trainer keineswegs als Entschuldigung verstehen.

Nachdem Hövelhofs überragender Offensivakteur Nico Thieschnieder die Partie per Doppelpack (27./42.) gedreht hat, soll die Hereinnahme von Alban Shabani und Baris Orhan zur Pause für frischen Wind sorgen.

Nach dem Wechsel hat Jan-Luca Felsmann die (einzige) Chance zum Ausgleich, doch seine Direktabnahme verfehlt das Tor. Als die Gäste im Gegenzug auf 3:1 erhöhen, ist die Partie nach nicht einmal einer Stunde entschieden. Der SCP kommt für keinen Treffer mehr in Frage, die Defensive wackelt bedenklich. In dieser Verfassung ist Peckeloh ein Abstiegskandidat.

SC Peckeloh: Weber; Pixa, Kosecki, Bulanov, Lenz (46. Orhan), Schmidt, Tuncbilek (46. Shabani), Schnadwinkel (64. Steinkamp), Weißen, Özdil, Felsmann.

Tore: 1:0 (3.) Sercan Özdil, der sich nach einem langen Ball von Schmidt gegen den zögerlichen herauskommenden HSV-Keeper durchsetzt und den Ball ins leere Tor schiebt. 1:1 (27.) Nico Thieschnieder, dem der Ball im Anschluss an eine abgewehrte Ecke zehn Meter vor dem Tor vor die Füße fällt. 1:2 (42.) Nico Thieschnieder, der nach Ballgewinn mit schnellem Antritt durch die löchrige SCP-Verteidigung marschiert. 1:3 (57.) Jonas Martens nach Pass in die Nahtstelle der Peckeloher Abwehr. 1:4 (63.) Sebastian Laigle, der ungehindert im Strafraum zum Schuss kommt. 1:5 (88.) Maximilian Kaspar per sehenswerter Direktabnahme nach einer zurückgelegten Ecke.

So geht es weiter: Sonntag, 10. März, 15 Uhr Viktoria Rietberg (A).