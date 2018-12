Werther (WB/guf). Hannes Köhne wechselt nach Ende der laufenden Saison vom Verbandsligisten Spvg. Steinhagen zu Handball-Landesligist TV Werther. Das hat am Mittwoch TVW-Trainer Nils Uhlig mitgeteilt. »Hannes ist in seinem Alter derzeit das größte Torwarttalent im Altkreis und bringt mit seinen noch 19 Jahren schon zwei Jahre Verbandsliga-Erfahrung mit, wenn er im Mai kommt. Für uns natürlich ein Top-Transfer«, sagt Uhlig.

Bei der Entscheidung pro Werther sei es ein Vorteil gewesen, dass Köhne gerne mit seinen seit Saisonbeginn beim TVW heimischen Kumpeln Leon Reiss und Colin Hoffmann in einer Mannschaft spielen will, ergänzt Uhlig. »Hannes hat aber auch die gute Perspektive überzeugt, die wir ihm mit unserer jungen Mannschaft aufzeigen können.« Köhne, der 2017/18 mit Sebastian Brüggemeyer Steinhagens Torwartduo in der Verbandsliga bildete, ist in der laufenden Saison nach dem Rückzug von Routinier Brüggemeyer die Nummer eins bei der Spvg.

Nils Uhlig ist zuversichtlich, dass der aktuelle Stamm des derzeitigen Landesliga-Siebten auch kommende Saison bei der Stange bleibt: »Bis auf zwei, drei Spieler, mit denen ich noch nicht gesprochen habe, kann ich sagen, dass alle bleiben wollen, auch die Jugendlichen mit Perspektive erste Mannschaft. Nur bei einem oder zwei ist noch nicht ganz sicher, wo sie studieren werden.«

Uhligs weitere Planung: »Dieses Jahr geht es darum, die Klasse zu halten. Was wir uns für die kommende Saison vornehmen, hängt auch von den ein, zwei externen Verstärkungen ab, die ich anstrebe. Der eine oder andere erfahrene Spieler, der die Mannschaft in kritischen Situationen führt, würde uns weiterbringen.«

Für die Spvg. Steinhagen ist es nach Jan Phillip Lindemann (will kürzer treten) und Moritz Lünstroth (zum TV Isselhorst) der dritte Abgang zur neuen Saison.