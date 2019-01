Werther (WB/guf). »In deinem Spielerpass muss als erster und als letzter Verein TV Werther stehen.« Die mahnenden Wort seines allerersten Jugendtrainers Gerhard »Martha« Horstmann setzt Johnny Dähne (36) im Mai in die Tat um: Der ehemalige Zweitliga-Torwart (rund 100 Spiele für HSG 02 Bielefeld und TuS Spenge) wechselt vom Oberliga-Schlusslicht TSG Harsewinkel zu seinem Stammverein TV Werther in die Handball-Landesliga.

»Ich habe von der F- bis zur A-Jugend beim TV gespielt, kenne alle Leute und wohne mit meiner Familie seit dem 1. Dezember auch wieder in Werther. Außerdem freue ich mich, in einer jungen und lernwilligen Truppe zu spielen und diese mit zu führen«, begründet Dähne seinen bevorstehenden Wechsel. Derzeit steht er im achten Jahr für die TSG Harsewinkel zwischen den Pfosten, will aber künftig am Wohnort trainieren und spielen, weil die Familie Vorrang genießt.

Laut Trainer Nils Uhlig, der schon früher mit Dähne in Kontakt stand, sei der erfahrene Keeper unter diesem Gesichtspunkt auf ihn zugekommen. »Für uns ist er natürlich eine extreme Verstärkung, hat zudem den engen Bezug zum Verein und wird zusätzlich als spielender Co-Trainer, als Torwarttrainer – auch für die Jugendteams – und im Bereich Sponsoring und Marketing eingebunden«, erläutert Uhlig. Nachdem wie berichtet auch Hannes Köhne (Steinhagen) für die Torwartposition verpflichtet wurde, wird die aktuelle Nummer eins Philipp Süllwold den Verein im Sommer verlassen. Silas Bartling aus der eigenen A-Jugend soll nach Uhligs Vorstellungen als dritter Torwart von Dähnes Erfahrung profitieren und über die auf Kreisliga-Aufstieg ausgerichtete Reserve aufgebaut werden.