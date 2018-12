Herford (WB). Auch das vierte Adventswochenende hält für Eishockey-Regionalligist Herforder EV einen Doppelspieltag parat. Heute um 20.30 Uhr empfängt der Tabellendritte den Vierten Ratinger Aliens und am Sonntag geht’s zum Fünften Soester EG (Beginn 19 Uhr).

Intensiv, umkämpft und spannend: Die Partien gegen die Ratinger Ice Aliens sind für die Herforder Ice Dragons immer besonders. Nachdem die Gäste zu Saisonbeginn mit Verletzungspech zu kämpfen hatten, sind sie mittlerweise auf Rang vier angekommen und können erneut um den Meistertitel mitspielen.

80 Tore gleichmäßig verteilt

Ratingen überzeugt oft als Minimalisten-Mannschaft, die nicht viele Tore erzielen muss, um zu gewinnen, weil sie defensivstark ist. Weil der Kader so ausgeglichen ist, verwundert es nicht, dass die bisher 80 geschossenen Tore gleichmäßig auf alle Feldspieler verteilt sind. Die Fans können sich also auf ein Spitzenspiel gefasst machen, wenn Hauptschiedsrichter Eugen Schmidt und seine Linesmen Jonas Galeska und Christoph Warnke um 20.30 Uhr zum ersten Bully bitten.

Am Sonntag reisen die Ice Dragons zum Weihnachtsspiel nach Soest. Der Gastgeber reitet derzeit auf einer Erfolgswelle. Trainer Dieter Brüggemann setzt auf Geschlossenheit und Kampfkraft, die SEG gibt niemals auf. Dazu haben sie mit Martin Benes den perfekten Zielspieler für ihre Taktik verpflichtet, was 30 Tore und 25 Vorlagen in den bisherigen 23 Spielen eindrucksvoll beweisen.

Ex-Herforder pfeift

So wird vor den Goalies Marc Fleischer und Marvin Nickel mit absoluter Hingabe aufgeräumt, nach Scheibengewinnen geht es blitzschnell nach vorne, um die Gegner auszukontern. Ein Rezept, dass vor allem in der Soester Eissporthalle oft zum Erfolg führt, auch wenn die gegnerische Mannschaft optisch überlegen scheint. Hauptschiedsrichter ist Patrick Leven, seine Asisstenten sind der ehemalige HEV-Spieler Kai Domula und Philipp Siebel.