»Endlich hat das Leben wieder Sinn«, betitelt der Verein die K.o-Runde, zu deren Start der Vorjahresmeister am Freitag, 15. Februar, um 20.30 Uhr im ersten Viertelfinale die Soester EG empfängt. Am Sonntag steigt um 19 Uhr das Rückspiel in der Eissporthalle Möhnesee: Wer zuerst drei Spiele gewonnen hat, steht im Halbfinale.

Vier Siege in der Vorrunde

Und das gelang dem Herforder EV in der vergangenen Saison gegen eben jene Soester mit drei Siegen (5:2, 4:1, 7:1) mühelos. Auch diesmal sind die Ice Dragons im Duell Zweiter gegen Siebter wieder klarer Favorit, gewannen sie in dieser Saison doch alle fünf Vergleiche: 7:2 in der Vorbereitung sowie 3:2, 8:2, 5:2 und 7:4 in der Regionalliga-Vorrunde.

Für die Fans beginnt damit die schönste Saisonphase des Jahres. »Auf dem Papier sind wir der Favorit. Doch eine Favoritenstellung ist in den Playoffs eben jenes Papier nicht wert«, betont der Herforder EV. In den maximal fünf Spielen müssen drei Siege her, der zweite Platz nach der Vorrunde beschert den Ice Dragons in den Playoffs drei Heimspiele im Viertel- und Halbfinale. Wer ausscheidet, kann sich im Winter schon in die Sommerpause verabschieden.