Von Lars Krückemeyer

Bünde/Rödinghausen (WB). Kracherstart in die Rückrunde der Handball-Verbandsliga: Die HSG Spradow empfängt an diesem Sonntag, 27. Januar, um 15.30 Uhr in der Moning-Halle den Tabellenführer CVJM Rödinghausen.