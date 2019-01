Von Lars Krückemeyer

Schwacher Trost für den CVJM: Da Verfolger HSG Altenbeken/Buke am Samstag bei der HSG Hüllhorst mit 26:30 verlor, bleibt es bei einem Punkt Vorsprung.

1:0 erst nach sechs Minuten

Beide Mannschaften hatten zu Beginn gehörig mit den Nerven zu kämpfen. Spradower Würfe gingen vorbei, Rödinghausen überbot sich mit haarsträubenden Fehlpässen, oder warf den überragenden HSG-Torwart Sören Halstenberg warm. Frederik Iffland erzielte das 1:0 für die HSG erst in der 6. Minute. Mit Verbandsliga-Handball hatte in der voll besetzten Halle noch nichts zu tun.

HSG Spradow gegen CVJM Rödinghausen Fotostrecke

HSG Spradow gegen CVJM Rödinghausen Foto: Lars Krückemeyer

Spradow stellte die bessere Abwehr, zudem schossen die Rödinghausen Außen Marvin Stender und Kim-Niclas Bönsch jeweils zwei »Fahrkarten« und wurden ausgewechselt. Beim 1:4 nach zwölf Minuten hatte CVJM-Trainer Pascal Vette genug gesehen und rief seine Truppe zur fälligen Auszeit zusammen.

Zu retten war an diesem denkwürdigen Derbytag aber nichts mehr. Die HSG hatte hinten alles im Griff, schaltete Rückraumschütze Sven Barthel aus und spielte sich nach dem 8:5 (21.) bis zur Pause in einen Rausch. Auch der eingewechselte Tristan Kreft im CVJM-Tor konnte nichts ausrichten. Daniel Danowsky, Matthias Reiser (2) und Dennis Borcherding schraubten das Ergebnis von 10:6 auf 14:6 in die Höhe.

Auszeit beim 17:12

Beim 15:6, 16:7 und 17:8 – erzielt jeweils durch den elffachen Torschützen Daniel Danowsky – lagen die Gastgeber dreimal mit neun Toren Vorsprung. Zudem kassierte Corbinian Koch schnell seine zweite Zeitstrafe. Rödinghausen gab sich allerdings nicht auf. Jan-Hendrik Koch kehrte ins Tor zurück und in der Abwehr probierte es der Gast nun mit Malte Heininger und Johannes Maschmann auf den Halbpositionen. In seiner besten Phase gelangen dem CVJM nach mehreren Ballgewinnen vier Tore in Folge zum 17:12 (38.). HSG-Trainer Markus Hochhaus stoppte diesen Lauf sofort mit einer Auszeit und mehr als ein Lebenszeichen des CVJM war diese Phase letztlich nicht.

Auch mit einer Manndeckung gegen Danowsky und später auch noch gegen Reiser kam der CVJM nicht mehr heran. Spradow nutzte den Platz geschickt aus und brachte unter anderem Frederik Iffland am Kreis in freie Wurfpositionen. Als Iffland und Paul-Lennart Hellmann innerhalb weniger Sekunden von 22:17 auf 24:17 erhöhten, war das Derby endgültig entschieden. Die Spradower kosteten die gelungene Revanche für das 23:42 im Hinspiel mit ihren Fans aus, während der Abpfiff für den CVJM Rödinghausen wie eine Erlösung gewesen sein muss.