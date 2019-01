Von Lars Krückemeyer

Wie Vorstandsmitglied Julian Brandt am Dienstagabend, 29. Januar, mitteilte, habe Hochhaus diese Entscheidung getroffen, nachdem ihm der Verein mitgeteilt habe, dass die HSG für die Saison 2019/2020 einen neuen Trainer sucht. »Das ist schade, denn wir hatten mit Markus dreieinhalb super Jahre. Er hat sich hier verdient gemacht«, sagte Brandt. Hochhaus war für eine Stellungnahme am Abend nicht erreichbar.

Malte Mischok ist frei

Die Verantwortlichen streben eine kurzfristige Interimslösung bis zum Saisonende an, schon am Sonntag im Spiel bei der HSG Porta Westfalica soll der Nachfolger auf der Bank sitzen. Automatisch ins Gespräch kommt Vereins-Urgestein Malte Mischok. Er war einst Spieler der HSG Spradow und führte sie als Trainer in die Verbandsliga. Nach der Saison 2017/2018 verließ er den Nordsee-Oberligisten TV Bissendorf-Holte aus beruflichen Gründen und ist seitdem ohne Traineramt.