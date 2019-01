Markus Hochhaus gibt seit Dienstag keine Anweisungen mehr beim Handball-Verbandsligisten HSG Spradow. Der 50-Jährige trat zurück und ärgert sich über die Art, wie die Verantwortlichen in den vergangenen Tagen mit ihm umgegangen sind. Foto: Klaus Münstermann

Von Lars Krückemeyer und Klaus Münstermann

Bünde (WB). Der Rücktritt von Markus Hochhaus als Trainer des Handball-Verbandsligisten HSG Spradow sorgt für allgemeine Verwunderung. Der Coach hat am Dienstagabend sein Amt zur Verfügung gestellt – und das nur zwei Tage nach dem Derbysieg gegen den CVJM Rödinghausen.

Hochhaus erklärte seinen Rücktritt mit einem Vertrauensmissbrauch: »Mir ist am Sonntag nach dem Spiel mitgeteilt worden, dass der Verein für die nächste Saison nicht mit mir verlängern wird. Am Dienstag hat der Vorstand es beim Training auch der Mannschaft gesagt. Allerdings mit einer ganz anderen Begründung als am Sonntag. Darüber bin ich sehr enttäuscht. Das lasse ich mit mir nicht machen!«

In Kaderplanung noch mit einbezogen

Er habe die Mannschaft nicht verlassen wollen, jetzt aber keine andere Wahl gehabt. »Das sind gute Jungs, ich wünsche ihnen alles Gute. Nach dem Erfolg gegen Rödinghausen war ich voll motiviert und wollte unter die Top vier oder fünf«, sagte Hochhaus.

Besonders enttäuscht ist der 50-Jährige, weil er in die Kaderplanung für die nächste Saison einbezogen war. »Noch am Freitag habe ich mit René Grohmann mit einem potenziellen Neuzugang gesprochen. Zwei Tage später sagt man mir, dass ich gehen muss«, berichtet der Ex-Trainer.

Danowsky überdenkt Zusage

Spradows Haupttorschütze Daniel Danowsky sagte: »Ich erfülle meinen Vertrag bis zum Saisonende. Meine Zusage für das kommende Jahr werde ich noch mal überdenken. Wie der Großteil unserer Mannschaft, der schon verlängert hat, bin ich davon ausgegangen, dass Markus unser Trainer bleibt.« Der 28-Jährige räumte ein: »Ich bin ziemlich angefressen und enttäuscht, wie’s gelaufen ist. Die Entscheidung der Verantwortlichen kann ich nicht nachvollziehen. Wir stehen doch gut da.« Für Hochhaus’ Rücktritt hingegen habe er Verständnis.

Dem Vernehmen nach ist die HSG Spradow auf der Suche nach einem Spieler für den linken Rückraum und einem Torwart als Ersatz für Lars Riechmann, der sich regional verändert. Kandidat ist Tobias Linke vom TV Isselhorst, der früher beim TuS Spenge und CVJM Rödinghausen spielte. Beim TVI hat er seinen Abschied bereits erklärt.

Wer zur kommenden Serie Trainer wird und wer bis dahin interimsweise die Verantwortung trägt, dazu sagte Teammanager René Grohmann: »Wir führen mit mehreren Kandidaten Gespräche. Es würde mich nicht wundern, wenn wir die Aufgabe in Porta am Sonntag zunächst durch Spieler aus der Mannschaft lösen.«

Kommentar

Die Verantwortlichen der HSG Spradow waren mit der Arbeit ihres Ex-Trainers zufrieden, trotzdem suchten sie einen neuen Mann. Das ist absolut legitim. Allein der Zeitpunkt hätte direkt nach dem prestigeträchtigen Derbysieg gegen Rödinghausen unglücklicher nicht sein können. Die Euphorie nach dem zweiten Sieg im zweiten Spiel des Jahres ist im Nu verflogen. Mit einem sofortigen Rücktritt von Markus Hochhaus hatte die sportliche Leitung wohl nicht gerechnet.

Wundern muss sich der Verein indes nicht. Hochhaus in die Planung für die neue Saison einzubeziehen und dann den Vertrag nicht zu verlängern, hat sich der langjährige Bundesliga- und 26-fache Nationalspieler nicht gefallen lassen.

Nun braucht es bei der HSG eine gute Nachfolgewahl, um eine bisher ordentliche Saison fortzusetzen. Von heute auf morgen ohne Markus Hochhaus. Lars Krückemeyer