Umkämpft: Bündes Yannis Bohmeyer (2. von links) klärt vor Holsens Angreifer Niklas Wüllner (am Boden), rechts sichert Marvin Henseler ab. Foto: Lars Krückemeyer

Von Lars Krückemeyer

Enger (WB). Was für ein Auftakt der Hallenfußball-Kreismeisterschaft um den Art-Medialcup! In der ersten Vorrundengruppe qualifizierten sich B-Ligist GW Pödinghausen als Erster und Landesligist VfL Holsen als Zweiter für die Endrunde. Der Gastgeber Bünder SV schied als Dritter aus.

Am verdienten Gruppensieg der Pödinghauser gab es gestern Abend zum Auftakt im Sportpark Enger keinen Zweifel. Der Tabellenführer der Kreisliga B, Gruppe 2, gewann alle vier Spiele und sein Torwart Georg Wachowski blieb ohne Gegentor (9:0). Malte Siekmann erzielte das erste Tor des Turniers in der 7. Minute beim 2:0-Erfolg gegen den Bünder SV.

Kwarteng trifft viermal

Keine Mühe hatten die Pödinghauser bei den 3:0-Siegen gegen die B-Ligisten TV Elverdissen und FC Exter. Das vorentscheidende Spiel um den Gruppensieg gewann GWP gegen den nominell drei Klassen höheren VfL Holsen durch ein Tor von Ahmed Charki in der 8. Minute mit 1:0. Als vierfacher Torschütze glänzte bei Pödinghausen Felix Kwarteng.

1. Spieltag der Herforder Hallenfußball-Kreismeisterschaft Fotostrecke

1. Spieltag der Herforder Hallenfußball-Kreismeisterschaft Foto: Lars Krückemeyer

Holsen trat allerdings mit nur zwei Spielern aus der Landesligamannschaft (Torwart Yannick Hartmann und Niklas Wüllner) und passenderweise in den Trikots der dritten Mannschaft an. »Es kann durchaus sein, dass wir in der Endrunde mit einer anderen Mannschaft kommen«, sagte Alexander Reetz, der den VfL zusammen mit Andre Hesse coachte.

Ein Tor zu wenig

Der Bünder SV holte genau wie der VfL Holsen sieben Punkte, scheiterte aber an der um einen Treffer zu schlechten Tordifferenz. So genügte dem VfL ein 2:0 gegen den TV Elverdissen im vorletzten Spiel, der BSV konnte nicht mehr eingreifen.

.