Von Lars Krückemeyer

Enger (WB). Was für ein Auftakt der Hallenfußball-Kreismeisterschaft um den Art-Medialcup! In der ersten Vorrundengruppe qualifizierten sich B-Ligist GW Pödinghausen als Erster und Landesligist VfL Holsen als Zweiter für die Endrunde. Der Gastgeber Bünder SV schied als Dritter aus. Außerdem erreichten der TuS Bruchmühlen und der SV Löhne-Obernbeck in der Gruppe B die Endrunde am 6. Januar,