Von Lars Krückemeyer

In der ersten Freitagsgruppe entschied im Nachhinein schon das erste Spiel über die Plätze eins und zwei. Der BV Stift Quernheim gewann das Duell der favorisierten Bezirksligisten gegen TuRa Löhne durch einen Treffer von Alexander Hermann in der 9. Minute mit 1:0.

SVEW gewinnt Derby

Stift gab danach nur beim 3:3 gegen den SC Batman durch ein Eigentor in der letzten Minute Punkte ab. Mit dem 3:1 im letzten Spiel gegen den TuS Hücker-Aschen war der Gruppensieg perfekt. A-Ligist SV Enger-Westerenger startete mit einem 1:0-Sieg im Derby gegen den TuS Hücker-Aschen (Tor: Tim Rogalski/3.), unterlag aber den beiden Bezirksligisten und dem SC Batman.

2. Spieltag der Herforder Hallenfußball-Kreismeisterschaft Foto: Lars Krückemeyer

Titelverteidiger SV Rödinghausen II peilt beim Turnier um den Art-Medial-Cup nach den Siegen 2017 und 2018 den Hattrick an. Die Westfalenliga-Mannschaft ist am Samstag ab 17 Uhr klarer Favorit in der Gruppe E. A-Liga-Tabellenführer SG FA Herringhausen-Eickum greift in der letzten Gruppe am Samstag um 20 Uhr ein.

Neun Frauenteams

Der erste Titel der Kreismeisterschaft wird am Sonntag, 30. Dezember, ab 12.30 Uhr im Sportpark Enger bei den Frauen vergeben. Sie tragen ihr Turnier mit neun Mannschaften erstmals an einem Tag aus. Titelverteidiger Herforder SV (Regionalliga/Westfalenliga) ist klarer Favorit in Gruppe B, für Landesligist SC Enger gilt dies in Gruppe A. Die Halbfinals beginnen um 17 Uhr, das Endspiel um 18.15 Uhr.