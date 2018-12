Von Sven-Olaf Mayer

Herford (WB). In einem wahren Eishockey-Thriller war der Herforder EV dem Regionalliga-Tabellenführer Hammer Eisbären am Freitag nach großem Kampf mit 6:7 (1:1, 2:4, 3:2) unterlegen. Trotz der ersten Niederlage nach zuvor 13 Siegen in Folge gab es hinterher viel Beifall und Anfeuerung.

Neben den Verletzten Alexander Lindt, Aric Schinke und Philipp Brinkmann, musste Herfords Trainer Jeff Job auch auf Torwart Kieren Vogel aufgrund eines grippalen Infektes verzichten. Kris Gehring war zwar mit auf der Bank, griff jedoch noch nicht wieder auf dem Eis ein.

Vor 750 Zuschauern Drei-Tore-Rückstand aufgeholt

Trotz der vielen Ausfälle gestaltete der HEV vor 705 Zuschauern das Spiel gegen Spitzenreiter Hammer Eisbären offen und setzte der spielerischen Klasse des Gastes sehr viel Kampfgeist entgegen. Nach ausgeglichenem Beginn eröffnete Jonas Behrens für Hamm den Torreigen in der 10. Minute. Mit einem sehenswerten Schlagschuss glich Jan-Niklas Linnenbrügger in der 17. Minute zum 1:1 aus, bevor es in die erste Drittelpause ging.

Die Eisbären kamen besser aus der Kabine und gingen durch Ibrahim Weißleder in der 22. Minute erneut in Führung, die Ben Skinner in der 27. Minute egalisierte. Es folgten die zehn Minuten des Tschechen Lukas Novacek im Diensten der Eisbären, der in der 28., 31. und 37. Minute drei Treffer erzielte, wobei die Herforder Abwehr beim 2:4 sehr unglücklich agierte. Nachdem Killian Hutt in der 33. Minute auf 3:4 verkürzt hatte, fiel das 5:3 als Alexander Seel und Florian Kiel jeweils eine Zwei-Minuten-Zeitstrafe für den HEV absaßen.

Gleich zu Beginn des Schlussabschnittes ließ Herford eine Überzahlsituation zunächst ungenutzt. Als Kevin Sven Orendorz kurz vor Ablauf der Strafe einen Konter zum 6:3 für Hamm abschloss, schien die Entscheidung bereits gefallen zu sein. Doch der HEV bewies Moral. Jan-Niklas Linnenbrügger sorgte in der 43. Minute für das 4:6 und als Ben Skinner nur eine Minute später im Fallen den Anschlusstreffer erzielte, keimte bei den heimischen Ice Dragons wieder Hoffnung auf.

Jan Linnenbrügger trifft drei Mal

Spätestens nach dem 6:6-Ausgleichstreffer durch Linnenbrüggers drittes Tor, glich das Eisstadion »Im kleinen Felde« einem Tollhaus. Beide Mannschaften lieferten sich in der verbleibenden Spielzeit ein Duell mit vielen Torchancen und ganz wenigen Unterbrechungen, wobei Oliver Kraft sechs Minuten vor dem Ende der entscheidende Treffer zum 7:6 für Hamm gelang.

HEV-Trainer Jeff Job zeigte sich im Anschluss an die Begegnung als fairer Verlierer: »Das war ein Regionalliga-Spiel auf ganz hohem Niveau. Meine Mannschaft hat sehr gut gekämpft und alles versucht, Hamm war jedoch clever und effektiv. Sie haben die Fehler, die wir in der Abwehr gemacht haben, sofort eiskalt ausgenutzt.«

Tore: 0:1 Behrens (10.), 1:1 Linnenbrügger (17.), 1:2 Weißleder (22.), 2:2 Skinner (27.), 2:3 Novacek (28.), 2:4 Novacek (31.), 3:4 Hutt (33.), 3:5 Novacek (37.), 3:6 Orendorz (41.), 4:6 Linnenbrügger (43.), 5:6 Skinner (44.), 6:6 Linnenbrügger (46.), 6:7 Kraft (54.)

In Diez-Limburg hat der Herforder EV am Sonntagabend 3:1 (0:0, 0:0, 3:1) gewonnen.